СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем»
Олег Микульчик: «Все хорошо сыграли, старались»
Главный тренер СК «Сокол» – о победе в матче с «Мариуполем»
20:00
Олег Микульчик / фото -hsl.com.ua
Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик прокомментировал матч с «Мариуполем».
«Все хорошо сыграли. Доволен результатом и настроем на игру. Никого выделять не буду, играла вся команда: и вратари, и защитники, и нападающие. Главное, старались.
Будем придерживаться плана в игре с «Краматорском». Будем настраиваться, хорошая команда. То, что они проиграли «Белому Барсу», да, бывает. Завтра будет совсем другая игра».
СК «Сокол» уверенно разобрался с «Мариуполем».
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