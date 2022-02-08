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Олег Микульчик: «Всегда приятно выигрывать. Победа есть победа»

Специалист отметил, что в команде страдает реализация
Хоккей Хоккейная Суперлига
18:49
Олег Микульчик: «Всегда приятно выигрывать. Победа есть победа»
Олег Микульчик / Фото: Суперлига

Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик прокомментировал победу в матче с «Альтаиром» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

«Всегда приятно выигрывать. Победа есть победа. А с психологической точки зрения, пока мы идём на своём месте в таблице, по игре. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас попроще, понадежнее играли ребята в обороне, забивали моменты. Моментов много, а реализация страдает. «Альтаир» хорошо играл, ребята бились».

Об ожиданиях от следующего матча с «Донбассом».

«Пожелать хорошей игры своей команде, дома сыграли 0:1, можем играть. Нужно выходить и играть».

Напомним, ранее итог матча прокомментировал главный тренер «Альтаира» Владимир Карабаджак, похваливший своих подопечных за прогресс.

Карен Агабекян
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Олег Микульчик ХК Альтаир СК Сокол

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