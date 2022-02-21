Олег Тимченко: «Чтобы сохранить за собой второе место в турнирной таблице, нужно регулярно набирать очки»

Олег Тимченко / фото - hsl.com.ua

Наставник «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал победу своей команды над СК «Сокол» в рамках 22-го тура хоккейной Суперлиги Париматч.

Сегодня мы два периода хорошо отработали в обороне, в меньшинстве хорошо сыграли. Плюс забили нужные голы. Дальше, чтобы сохранить за собой второе место в турнирной таблице, нужно регулярно набирать очки. И будет все по плану.

С «Мариуполем» у нас будет интересная и боевая игра. Думаю, что зрителям понравится. Так что всех приглашаю на хоккей – приходите, будет интересно».