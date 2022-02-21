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Олег Тимченко: «Чтобы сохранить за собой второе место в турнирной таблице, нужно регулярно набирать очки»

Главный тренер «Краматорска» – о победе над СК «Сокол»
Хоккей Хоккейная Суперлига
22:20
Олег Тимченко: «Чтобы сохранить за собой второе место в турнирной таблице, нужно регулярно набирать очки»
Олег Тимченко / фото - hsl.com.ua

Наставник «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал победу своей команды над СК «Сокол» в рамках 22-го тура хоккейной Суперлиги Париматч.

«Была ли сверхмотивация победить после поражения от «Белого Барса»? У нас команда всегда настроена побеждать.

Сегодня мы два периода хорошо отработали в обороне, в меньшинстве хорошо сыграли. Плюс забили нужные голы. Дальше, чтобы сохранить за собой второе место в турнирной таблице, нужно регулярно набирать очки. И будет все по плану.

С «Мариуполем» у нас будет интересная и боевая игра. Думаю, что зрителям понравится. Так что всех приглашаю на хоккей – приходите, будет интересно».

«Краматорск» одержал уверенную победу над СК «Сокол».

Рене Тер Велде
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Теги

Олег Тимченко ХК Краматорск СК Сокол

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