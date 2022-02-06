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Олег Тимченко: «Игра с «барсами» была очень боевая»

Главный тренер «Краматорска» – о матче с «Белым Барсом»
Хоккей Хоккейная Суперлига
16:30
Олег Тимченко: «Игра с «барсами» была очень боевая»
Олег Тимченко / фото - hsl.com.ua

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал матч с «Белым Барсом».

Насколько довольны сегодняшней игрой? Выполнили ли подопечные все установки?

«В первом периоде нет. Плохо настроились. Вышли не готовые к игре, а потом получилось, что выровняли игру».

Что можете сказать о сопернике?

«Хорошая команда, была очень боевая игра. До последнего счет был 0:1. Мне понравилась команда соперника».

Следующий матч с «Мариуполем». Чего ожидаете от матча? Будете вводить какие-то изменения?

«Мы постоянно вводим изменения. По ходу встречи мы поменяли звенья. В третьем периоде так получилось, что сработало».

«Краматорск» выиграл третий матч кряду.

Рене Тер Велде
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Теги

Олег Тимченко Белый Барс ХК Краматорск

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