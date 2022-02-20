«Белый Барс» одержал сенсационную победу над «Краматорском»
Олег Тимченко: «Нужно реализовывать свои моменты»
Наставник «Краматорска» – о матче с «Белым Барсом»
16:05
Олег Тимченко / фото - hsl.com.ua
Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал матч с «Белым Барсом».
«Поражение. Плохо оцениваю игру. В принципе есть такой вариант, что могла повлиять недооценка, но я не думаю, что она была. Настраивались. Во втором периоде соперник бросил четыре раза, в третьем периоде один раз. Нужно реализовывать свои моменты.
Что касается ожиданий от матча с «Соколом», мы всегда выходим на победу, настраиваемся. Сегодня не хватило».
«Белый Барс» одержал сенсационную победу над «Краматорском».