Олег Тимченко: «Сделали ошибки в обороне и позволили сопернику забивать голы»

Олег Тимченко / фото - hsl.com.ua

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал матч 23-го тура хоккейной Суперлиги против «Донбасса».

Сегодня была очень хорошая игра уровня плей-офф. Уверен, что зрителям было интересно за ней наблюдать. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам за то, что они приходят и поддерживают. Очень приятно играть, когда много людей за тебя болеют. Это двигает всю команду вперед».