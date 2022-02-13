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Олег Тимченко: «Сделали ошибки в обороне и позволили сопернику забивать голы»

Наставник «Краматорска» – о поражении от «Донбасса»
Хоккей Хоккейная Суперлига
13 февраля 20:20
Олег Тимченко: «Сделали ошибки в обороне и позволили сопернику забивать голы»
Олег Тимченко / фото - hsl.com.ua

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал матч 23-го тура хоккейной Суперлиги против «Донбасса».

«Не смогли удержать преимущество, потому что делали ошибки в обороне и позволяли сопернику забивать голы. До этого матча у нас было много удалений, поэтому разговаривали с ребятами о том, что нужно меньше удаляться и не давать сопернику шанс забить шайбу.

Сегодня была очень хорошая игра уровня плей-офф. Уверен, что зрителям было интересно за ней наблюдать. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам за то, что они приходят и поддерживают. Очень приятно играть, когда много людей за тебя болеют. Это двигает всю команду вперед».

«Донбасс» одержал увереную победу над «Краматорском».

Источник: hsl.com.ua Рене Тер Велде
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Донбасс ХК Краматорск Олег Тимченко

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