«Донбасс» одержал увереную победу над «Краматорском»
Олег Тимченко: «Сделали ошибки в обороне и позволили сопернику забивать голы»
Наставник «Краматорска» – о поражении от «Донбасса»
13 февраля 20:20
Олег Тимченко / фото - hsl.com.ua
Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал матч 23-го тура хоккейной Суперлиги против «Донбасса».
«Не смогли удержать преимущество, потому что делали ошибки в обороне и позволяли сопернику забивать голы. До этого матча у нас было много удалений, поэтому разговаривали с ребятами о том, что нужно меньше удаляться и не давать сопернику шанс забить шайбу.
Сегодня была очень хорошая игра уровня плей-офф. Уверен, что зрителям было интересно за ней наблюдать. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам за то, что они приходят и поддерживают. Очень приятно играть, когда много людей за тебя болеют. Это двигает всю команду вперед».
«Донбасс» одержал увереную победу над «Краматорском».
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