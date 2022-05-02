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Хоккей. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Спарта - Регле

«Олімпія» замінить «Донбас» у наступному сезоні Ліги чемпіонів

Організатори подякували українському клубу за виступ у минулому сезоні
Хоккей Лига чемпионов
18:57
«Олімпія» замінить «Донбас» у наступному сезоні Ліги чемпіонів

Хокейна ліга чемпіонів на офіційному сайті повідомила, що «Олімпія» з Любляни отримає Wild Card на наступний сезон.

За інформацією від організаторів, «Олімпія» замінить «Донбас», який не зіграє через війну в Україні.

«Акт війни проти України – це трагедія, і неможливо уявити, які страждання вона завдає народу України. Звичайно, можна зрозуміти, що за таких обставин донецький «Донбас» не зможе брати участь в Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23, і ми хотіли б подякувати клубу за їхню прихильність та величезні зусилля, які вони доклали для свого першого виступу в CHL минулого сезону.

Мета CHL полягає в тому, щоб за допомогою системи Wild Card виділяти гідні клуби та сприяти розвитку європейського клубного хокею, забезпечуючи якомога різноманітніше поле для участі на міжнародному рівні.

Вибір «Олімпії» дає можливість додати нову країну на карту CHL. Клуб знаходиться на підйомі і гідно завершив свій перший сезон у ICE-HL. З цієї причини було ухвалено рішення виділити їм Wild Card та 32-е місце у складі CHL на сезон-2022/23».

Нагадаємо, 25 травня відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Карен Агабекян
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