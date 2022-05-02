«Олімпія» замінить «Донбас» у наступному сезоні Ліги чемпіонів

Хокейна ліга чемпіонів на офіційному сайті повідомила, що «Олімпія» з Любляни отримає Wild Card на наступний сезон.



За інформацією від організаторів, «Олімпія» замінить «Донбас», який не зіграє через війну в Україні.

Мета CHL полягає в тому, щоб за допомогою системи Wild Card виділяти гідні клуби та сприяти розвитку європейського клубного хокею, забезпечуючи якомога різноманітніше поле для участі на міжнародному рівні.

Вибір «Олімпії» дає можливість додати нову країну на карту CHL. Клуб знаходиться на підйомі і гідно завершив свій перший сезон у ICE-HL. З цієї причини було ухвалено рішення виділити їм Wild Card та 32-е місце у складі CHL на сезон-2022/23».