СК «Сокол» подписал защитника сборной Беларуси
Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»
Известные спортсмены дали старт очередному домашнему матчу киевлян
18:50
Фото: hsl.com.ua
Сегодня, 20 февраля, в Броварах СК «Сокол» в очередном домашнем поединке принимал «Мариуполь» в битве за высокие места в турнирной таблице.
Киевляне традиционно порадовали болельщиков насыщенной шоу-программой и яркими активностями. Посетили матч и известные украинские спортсмены, недавно приехавшие с Олимпиады в Пекине.
Так, старт матчу дали участники Олимпийских Игр-2022 в Пекине – двукратная чемпионка Украины по фигурному катанию Анастасия Шаботова и украинский скелетонист, мастер спорта Владислав Гераскевич.