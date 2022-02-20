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Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»

Известные спортсмены дали старт очередному домашнему матчу киевлян
Хоккей Хоккейная Суперлига
18:50
Олимпийский праздник в Броварах! Шаботова и Гераскевич сделали вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Мариуполь»
Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 20 февраля, в Броварах СК «Сокол» в очередном домашнем поединке принимал «Мариуполь» в битве за высокие места в турнирной таблице.

Киевляне традиционно порадовали болельщиков насыщенной шоу-программой и яркими активностями. Посетили матч и известные украинские спортсмены, недавно приехавшие с Олимпиады в Пекине. 

Так, старт матчу дали участники Олимпийских Игр-2022 в Пекине – двукратная чемпионка Украины по фигурному катанию Анастасия Шаботова и украинский скелетонист, мастер спорта Владислав Гераскевич.

Рене Тер Велде
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Теги

Анастасия Шаботова Владислав Гераскевич СК Сокол ХК Мариуполь

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