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Тема дняОн точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем
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Определен состав сборной Украины U-20

В середине ноября команда проведет два спарринга с Польшей
Хоккей Сборная Украины
18:57
Определен состав сборной Украины U-20
Фото: ФХУ

Определен состав сборной Украины U-20. С 8-го по 11 ноября в Броварах хоккеисты проведут тренировочный сбор, после которого отправятся в Крыницу-Здруй на спарринги с Польшей.

Состав сборной Украины U-20:

Вратари:

Семен Майко, Василий Полгородник.

Защитники:

Глеб Варава, Артем Гребеник, Артем Козловский, Владислав Сушков, Артем Пономаренко, Александр Филимонов, Ярослав Суховольский, Расим Абдулаев.

Нападающие:

Даниил Трахт, Денис Гончаренко, Данила Коржилецкий, Михаил Симчук, Денис Бородай, Артем Грабовецкий, Станислав Садовиков, Илья Остроушко, Глеб Ткач, Даниил Царьковский, Дмитрий Кобыльник, Александр Шаповалов, Александр Плохотник.

Молодежная сборная Украины сыграет на чемпионате мира в Дивизионе IВ. Он будет проходить в столице Эстонии – Таллинне с 12 по 18 декабря 2021 года. Украина будет играть против Словении, Франции, Польши, Эстонии и Японии.

Напомним, что к тренерскому штабу сборной недавно присоединился Руслан Борисенко

Олег Шумейко-младший
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сборная Украины (хоккей)

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