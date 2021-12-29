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Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса
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Отец Мичкова: «Второй тест был отрицательным. Подозреваем, что это была какая-то провокация»

Андрей Мичков – в ярости от ситуации вокруг его сына
Хоккей МЧМ-2022
22:08
Отец Мичкова: «Второй тест был отрицательным. Подозреваем, что это была какая-то провокация»
Матвей Мичков / Фото - eurosport
Отец нападающего молодежной сборной России Матвея Мичкова, Андрей Мичков, высказался о положительном тесте на коронавирус у своего сына.

«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили. Люди заболевают, спортивный принцип пропадает. Как чувствует себя Матвей? Сначала пришел положительный тест на коронавирус. Мы сразу же сделали экспресс-тест – ответ был отрицательным».


«Сейчас сделали еще один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус – у капитана и у ключевых игроков сборной».


Напомним, что сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией из-за положительного теста а коронавирус у хоккеиста.

Источник: sport-express.ru Владимир Кириченко
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сборная России (хоккей)

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