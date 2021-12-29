Агент Мичкова: «Тест был отрицательный у всей сборной. Что за подковерные игры ведет оргкомитет МЧМ?»
Отец Мичкова: «Второй тест был отрицательным. Подозреваем, что это была какая-то провокация»
Андрей Мичков – в ярости от ситуации вокруг его сына
Матвей Мичков / Фото - eurosportОтец нападающего молодежной сборной России Матвея Мичкова, Андрей Мичков, высказался о положительном тесте на коронавирус у своего сына.
«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили. Люди заболевают, спортивный принцип пропадает. Как чувствует себя Матвей? Сначала пришел положительный тест на коронавирус. Мы сразу же сделали экспресс-тест – ответ был отрицательным».
«Сейчас сделали еще один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус – у капитана и у ключевых игроков сборной».
Напомним, что сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией из-за положительного теста а коронавирус у хоккеиста.
Комментарии 0