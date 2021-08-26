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Открытый кубок Донбасса. Все матчи турнира на XSPORT. Видео трансляция

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Телепрограмма XSPORT Хоккей УХЛ
19:21
Открытый кубок Донбасса. Все матчи турнира на XSPORT. Видео трансляция

С 27-го по 29 августа в Краматорске пройдет десятый розыгрыш предсезонного турнира Открытый кубок Донбасса.

Состав участников: «Донбасс», «Краматорск», «Кременчуг» и «Мариуполь».

Все матчи турнира вы сможете посмотреть в прямых эфирах телеканалов XSPORT и XSPORT+, а также онлайн в этой новости:

27 августа, пятница

15:00. «Краматорск» - «Мариуполь»

19:00. «Донбасс» - «Кременчуг»

28 августа, суббота

13:00. «Мариуполь» - «Кременчуг»

17:00. «Краматорск» - «Донбасс»

29 августа, воскресенье

13:00. «Кременчуг» - «Краматорск»

17:00. «Донбасс» - «Мариуполь»

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Теги

Донбасс ХК Краматорск ХК Кременчуг ХК Мариуполь

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