Открытый кубок Донбасса. Все матчи турнира на XSPORT. Видео трансляция

Лига чемпионов. «Млада Болеслав» – «Фрелунда». Видео трансляция
18:00
С 27-го по 29 августа в Краматорске пройдет десятый розыгрыш предсезонного турнира Открытый кубок Донбасса.
Состав участников: «Донбасс», «Краматорск», «Кременчуг» и «Мариуполь».
Все матчи турнира вы сможете посмотреть в прямых эфирах телеканалов XSPORT и XSPORT+, а также онлайн в этой новости:
27 августа, пятница
15:00. «Краматорск» - «Мариуполь»
19:00. «Донбасс» - «Кременчуг»
28 августа, суббота
13:00. «Мариуполь» - «Кременчуг»
17:00. «Краматорск» - «Донбасс»
29 августа, воскресенье
13:00. «Кременчуг» - «Краматорск»
17:00. «Донбасс» - «Мариуполь»
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