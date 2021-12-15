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02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
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05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован

«Оттава» разгромила лидирующую в чемпионате «Флориду», «Торонто» уверенно обыграл «Эдмонтон»

«Вегас» разобрался с «Бостоном», «Питтсбург» выиграл у «Монреаля»

Хоккей НХЛ
15 декабря 08:52
«Оттава» разгромила лидирующую в чемпионате «Флориду», «Торонто» уверенно обыграл «Эдмонтон»
Фото: Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Вегас» 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Теодор (Стивенсон, Хаттон) – 13:04

0:2 Пачиоретти (Стоун, Стивенсон) – 15:19

0:3 Маршессо (Смит, Пьетранжело) – 19:59ГБ

0:4 Пачиоретти (Стивенсон, Стоун) – 25:06

1:4 Бержерон (Холл) – 40:21

Вратари: Сваймен – Ленер.

 

«Флорида» – «Оттава» 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)

Шайбы:

0:1 Уотсон (Пол, Шабо) – 04:38

1:1 Юбердо (Райнхарт, Карлссон) – 13:05

1:2 Гэмбрелл (Браун) – 21:30ГМ

2:2 Райнхарт (Лунделль) – 35:33

2:3 Норрис (Батерсон, Зайцев) – 36:06

2:4 Штюцле (Браун, Форментон) – 37:26

2:5 Норрис (Батерсон) – 40:23

2:6 Батерсон (Норрис) – 46:10

2:7 Ткачук (Шабо, Батерсон) – 54:24ГБ

2:8 Пол (Браун, Эннис) – 54:57' (5x3)ГБ

Вратари: Найт – Форсберг.

 

«Филадельфия» – «Нью-Джерси» 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Санхайм (Ристолайнен, ван Римсдайк) – 09:14

2:0 Аткинсон (Ристолайнен, Санхайм) – 18:35

3:0 Браун (Линдблом, Проворов) – 26:07

3:1 Суббэн (Маклауд) – 26:43

4:1 Аткинсон (Проворов) – 36:16ГМ

5:1 Линдблом (Аткинсон) – 38:20

6:1 Аткинсон (Жиру, Уиллман) – 47:09

Вратари: Харт – Блэквуд, Шмид.

 

«Питтсбург» – «Монреаль» 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы:

1:0 Капанен (Родригес) – 11:08

2:0 Родригес (Картер, Летанг) – 26:45ГБ

2:1 Друэн (Дофен) – 26:59

3:1 Мэтисон (Родригес, Кросби) – 31:27

3:2 Юлонен (Друэн) – 39:57

4:2 Думулин (Кросби) – 40:28

5:2 Бойл () – 49:38

Вратари: Джерри – Аллен.

 

«Тампа-Бэй» – «Лос-Анджелес» 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Даути (Иафалло, Копитар) – 09:06ГБ

1:1 Хедман (Стэмкос, Марун) – 18:01

1:2 Арвидссон (Рой, Дано) – 20:30

2:2 Рэддиш (Рутта, Катчук) – 34:19

3:2 Жозеф (Колтон) – 63:25

Вратари: Ан. Василевский – Дж. Куик.

 

«Детройт» – «Айлендерс» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 30:32ГБ

2:0 Расмуссен (Эрни) – 52:55

2:1 Ли (Добсон, Нельсон) – 57:27

Вратари: Неделькович – Сорокин.

 

«Виннипег» – «Баффало» 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 Далин (Томпсон) – 07:14ГБ

1:1 Дюбуа (Моррисси) – 10:04

1:2 Бьорк (Икин, Хиностроза) – 31:30

2:2 Элерс (Диллон, Дюбуа) – 32:36

2:3 Далин (Томпсон, Олофссон) – 39:21

2:4 Скиннер (Йокихарью, Олофссон) – 51:55

Вратари: Хеллибак – Луукконен.

 

«Даллас» – «Сент-Луис» 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы:

1:0 Дамиани (Клингберг, Робертсон) – 35:57

1:1 Парэйко (Тарасенко, Бучневич) – 37:03

1:2 Фолк (Сундквист, Уокер) – 42:07

1:3 О'Райлли – 51:33ГБ

1:4 Тарасенко (Барбашёв, Бучневич) – 58:43ГБ

Вратари: Эттинджер – Линдгрен.

 

«Колорадо» – «Рейнджерс» 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 Рантанен (Маккиннон, Бураковски) – 12:18

2:0 Макар (Маккиннон, Кадри) – 18:11ГБ

2:1 Строум (Фокс, Панарин) – 30:36

3:1 Ничушкин (Комфер, Кадри) – 38:45

3:2 Готье (Хант, Гудроу) – 57:58

4:2 Ничушкин (Кадри) – 59:23' (5x5)

Вратари: Кюмпер – Георгиев.

 

«Эдмонтон» – «Торонто» 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Шайбы:

0:1 Мэттьюс (Таварес, Каше) – 19:24ГБ

0:2 Симмондс (Райлли, Клиффорд) – 28:47

0:3 Броди (Лильегрен, Кемпф) – 34:54

1:3 Севьюр (Кассиан, Бэрри) – 45:26

1:4 Райлли (Нюландер) – 46:33

1:5 Мэттьюс (Каше) – 56:40

Вратари: Коскинен – Дж.Кэмпбелл.

«Ванкувер» – «Коламбус» 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)

Шайбы:

0:1 Робинсон (Тексье, Веренски) – 04:25

0:2 Доми (Рослович, Карлссон) – 11:37

0:3 Робинсон (Тексье, Байройтер) – 16:18

1:3 Хорват (Хьюз, Бёзер) – 27:41

2:3 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 44:07

3:3 Подколзин (Хьюз, Майерс) – 49:35

4:3 Хорват (Миллер, Хьюз) – 59:01 ГБ

Вратари: Галак – Мерзликин.

 

«Сан-Хосе» – «Сиэтл» 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Шайбы:

0:1 Донато (Соуси, Донской) – 46:23

0:2 Танев (Йернкрук, Гики) – 54:18

1:2 Кутюр (Гертл, Бернс) – 57:53

1:3 Йернкрук (Веннберг, Эпплтон) – 59:54

Вратари: Раймер – Дриеджер.


Карен Агабекян
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