«Оттава» разгромила лидирующую в чемпионате «Флориду», «Торонто» уверенно обыграл «Эдмонтон»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Вегас» 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Теодор (Стивенсон, Хаттон) – 13:04
0:2 Пачиоретти (Стоун, Стивенсон) – 15:19
0:3 Маршессо (Смит, Пьетранжело) – 19:59ГБ
0:4 Пачиоретти (Стивенсон, Стоун) – 25:06
1:4 Бержерон (Холл) – 40:21
Вратари: Сваймен – Ленер.
«Флорида» – «Оттава» 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)
Шайбы:
0:1 Уотсон (Пол, Шабо) – 04:38
1:1 Юбердо (Райнхарт, Карлссон) – 13:05
1:2 Гэмбрелл (Браун) – 21:30ГМ
2:2 Райнхарт (Лунделль) – 35:33
2:3 Норрис (Батерсон, Зайцев) – 36:06
2:4 Штюцле (Браун, Форментон) – 37:26
2:5 Норрис (Батерсон) – 40:23
2:6 Батерсон (Норрис) – 46:10
2:7 Ткачук (Шабо, Батерсон) – 54:24ГБ
2:8 Пол (Браун, Эннис) – 54:57' (5x3)ГБ
Вратари: Найт – Форсберг.
«Филадельфия» – «Нью-Джерси» 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Санхайм (Ристолайнен, ван Римсдайк) – 09:14
2:0 Аткинсон (Ристолайнен, Санхайм) – 18:35
3:0 Браун (Линдблом, Проворов) – 26:07
3:1 Суббэн (Маклауд) – 26:43
4:1 Аткинсон (Проворов) – 36:16ГМ
5:1 Линдблом (Аткинсон) – 38:20
6:1 Аткинсон (Жиру, Уиллман) – 47:09
Вратари: Харт – Блэквуд, Шмид.
«Питтсбург» – «Монреаль» 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Шайбы:
1:0 Капанен (Родригес) – 11:08
2:0 Родригес (Картер, Летанг) – 26:45ГБ
2:1 Друэн (Дофен) – 26:59
3:1 Мэтисон (Родригес, Кросби) – 31:27
3:2 Юлонен (Друэн) – 39:57
4:2 Думулин (Кросби) – 40:28
5:2 Бойл () – 49:38
Вратари: Джерри – Аллен.
«Тампа-Бэй» – «Лос-Анджелес» 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Даути (Иафалло, Копитар) – 09:06ГБ
1:1 Хедман (Стэмкос, Марун) – 18:01
1:2 Арвидссон (Рой, Дано) – 20:30
2:2 Рэддиш (Рутта, Катчук) – 34:19
3:2 Жозеф (Колтон) – 63:25
Вратари: Ан. Василевский – Дж. Куик.
«Детройт» – «Айлендерс» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 30:32ГБ
2:0 Расмуссен (Эрни) – 52:55
2:1 Ли (Добсон, Нельсон) – 57:27
Вратари: Неделькович – Сорокин.
«Виннипег» – «Баффало» 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 Далин (Томпсон) – 07:14ГБ
1:1 Дюбуа (Моррисси) – 10:04
1:2 Бьорк (Икин, Хиностроза) – 31:30
2:2 Элерс (Диллон, Дюбуа) – 32:36
2:3 Далин (Томпсон, Олофссон) – 39:21
2:4 Скиннер (Йокихарью, Олофссон) – 51:55
Вратари: Хеллибак – Луукконен.
«Даллас» – «Сент-Луис» 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Шайбы:
1:0 Дамиани (Клингберг, Робертсон) – 35:57
1:1 Парэйко (Тарасенко, Бучневич) – 37:03
1:2 Фолк (Сундквист, Уокер) – 42:07
1:3 О'Райлли – 51:33ГБ
1:4 Тарасенко (Барбашёв, Бучневич) – 58:43ГБ
Вратари: Эттинджер – Линдгрен.
«Колорадо» – «Рейнджерс» 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Рантанен (Маккиннон, Бураковски) – 12:18
2:0 Макар (Маккиннон, Кадри) – 18:11ГБ
2:1 Строум (Фокс, Панарин) – 30:36
3:1 Ничушкин (Комфер, Кадри) – 38:45
3:2 Готье (Хант, Гудроу) – 57:58
4:2 Ничушкин (Кадри) – 59:23' (5x5)
Вратари: Кюмпер – Георгиев.
«Эдмонтон» – «Торонто» 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Шайбы:
0:1 Мэттьюс (Таварес, Каше) – 19:24ГБ
0:2 Симмондс (Райлли, Клиффорд) – 28:47
0:3 Броди (Лильегрен, Кемпф) – 34:54
1:3 Севьюр (Кассиан, Бэрри) – 45:26
1:4 Райлли (Нюландер) – 46:33
1:5 Мэттьюс (Каше) – 56:40
Вратари: Коскинен – Дж.Кэмпбелл.
«Ванкувер» – «Коламбус» 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
Шайбы:
0:1 Робинсон (Тексье, Веренски) – 04:25
0:2 Доми (Рослович, Карлссон) – 11:37
0:3 Робинсон (Тексье, Байройтер) – 16:18
1:3 Хорват (Хьюз, Бёзер) – 27:41
2:3 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 44:07
3:3 Подколзин (Хьюз, Майерс) – 49:35
4:3 Хорват (Миллер, Хьюз) – 59:01 ГБ
Вратари: Галак – Мерзликин.
«Сан-Хосе» – «Сиэтл» 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Шайбы:
0:1 Донато (Соуси, Донской) – 46:23
0:2 Танев (Йернкрук, Гики) – 54:18
1:2 Кутюр (Гертл, Бернс) – 57:53
1:3 Йернкрук (Веннберг, Эпплтон) – 59:54
Вратари: Раймер – Дриеджер.