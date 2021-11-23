В Украине учреждена хоккейная Суперлига
Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Лукко Раумой» и «Больцано» отменен из-за коронавируса
Судьба данного противостояния будет известна в ближайшее время
18:13
«Лукко Раума» – «Больцано» / Фото - championshockeyleague.comОтветный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между финским «Лукко Раумой» и итальянским «Больцано», запланированный на 23 ноября, был отменен в качестве меры предосторожности, установленной финскими властями, поскольку некоторые хоккеисты «Лукко Раумы» заразились COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт ЛЧ.
Согласно протоколу, медкомитет турнира проведет консультации и примет решение относительно дальнейших действий касательно данного противостояния. Лига сообщит о результатах в ближайшее время.
Отметим, что первый матч «Лукка Раума» выиграл у «Бальцано» со счетом 3:1.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше турнира Украину впервые представлял донецкий «Донбасс». Подопечным Павла Микульчика не удалось выйти из квартета G, где соперниками дончан были австрийский «Клагенфурт», французский «Руан» и датский «Рунгстед» – «Донбасс» занял третье место и положил первые очки в копилку Украины в рейтинге турнира.