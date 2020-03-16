Овечкин не спешит продлевать контракт с «Вашингтоном»

Александр летом может стать свободным агентом





Александр Овечкин / Фото: NHL.com

Звездный российский форвард Александр Овечкин отложил переговоры с «Вашингтоном» о продлении контракта, сообщает The Athletic.

Источники сообщили, что генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан общался с Овечкиным, о продлении контракта, но затем они решили взять паузу.

Отметим, что по окончании сезона у 35-летнего Овечкина завершается 13-летний контракт, за который он получил $124 млн.

Напомним, ранее матч «Вашингтона» и «Бостона» превратился в побоище после того, как «Кэпиталс» пытались отомстить за Овечкина.