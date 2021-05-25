Овечкин: «Я хочу завершить карьеру в «Вашингтоне»

Александр хочет продлить контракт





Александр Овечкин / Фото: CBS Sports

35-летний форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о переговорах с клубом о новом контракте. Слова россиянина привел в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.



«Я уверен. Время еще есть. Конечно, я хочу завершить карьеру в «Кэпс».

Отметим, что летом Овечкин станет свободным агентом. Предыдущий его контракт с клубом длился 13 лет и за него россиянин заработал $124 млн.

Овечкин является рекордсменом «Вашингтона» по заработанным очкам и голам. Также россиянин стал с «Кэпиталз» победителем Кубка Стэнли в 2018 году.