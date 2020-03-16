«Вашингтон» весь матч пытался отомстить «Бостону» за Овечкина. Все превратилось в настоящее побоище
Овечкин забросил 717-ю шайбу и теперь близок к топ-5 лучших бомбардиров в истории
Александр сравнялся с Эспозито
Александр Овечкин / Фото: twitter.com/Capitals
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:0) забил свой 717-й гол в карьере.
Благодаря этому Овечкин сравнялся с Филом Эспозито в списке лучших снайперов, где теперь делит с ним 6-е место.
У идущего пятым Марселя Дионна 731 гол, а рекорд у Уэйна Гретцки – 894 шайб.
В текущем сезоне у Овечкина 11 заброшенных шайб и 10 ассистов. За карьеру у россиянина 717 голов и 582 передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что Овечкин не спешит продлевать контракт с «Вашингтоном».