Овечкин забросил 717-ю шайбу и теперь близок к топ-5 лучших бомбардиров в истории

Александр сравнялся с Эспозито





Александр Овечкин / Фото: twitter.com/Capitals

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:0) забил свой 717-й гол в карьере.



Благодаря этому Овечкин сравнялся с Филом Эспозито в списке лучших снайперов, где теперь делит с ним 6-е место.

У идущего пятым Марселя Дионна 731 гол, а рекорд у Уэйна Гретцки – 894 шайб.

В текущем сезоне у Овечкина 11 заброшенных шайб и 10 ассистов. За карьеру у россиянина 717 голов и 582 передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Овечкин не спешит продлевать контракт с «Вашингтоном».