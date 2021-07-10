Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ
Падакин: «Рад быть частью семьи «Дорнбирна»
Экс-украинец прокомментировал свой переход в австрийскую команду
12:30
Павел Падакин / фото - hcnh.ru
Бывший нападающий «Донбасса», «Сочи» и «Нефтехимика» Павел Падакин прокомментировал в Instagram свой переход в австрийский «Дорнбирн».
«Рад быть частью семьи «Дорнбирна».
В минувшем сезоне 27–летний игрок не набрал очков в 8 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сочи».
КХЛ может увеличить количество участников.