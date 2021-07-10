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Падакин: «Рад быть частью семьи «Дорнбирна»

Экс-украинец прокомментировал свой переход в австрийскую команду
Хоккей Хоккей в Европе
12:30
Падакин: «Рад быть частью семьи «Дорнбирна»
Павел Падакин / фото - hcnh.ru

Бывший нападающий «Донбасса», «Сочи» и «Нефтехимика» Павел Падакин прокомментировал в Instagram свой переход в австрийский «Дорнбирн».

«Рад быть частью семьи «Дорнбирна».

В минувшем сезоне 27–летний игрок не набрал очков в 8 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сочи». 

КХЛ может увеличить количество участников.

Рене Тер Велде
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Павел Падакин

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