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Павел Микульчик: «Не знаю, как нам удалось пропустить столько шайб»
Наставник дончан отметил слабую игру защитников и вратаря
21:13
Павел Микульчик / Фото: Суперлига
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал результативную победу над «Краматорском» (11:8).
«Не знаю, как нам удалось пропустить столько шайб. Болельщиков порадовали с таким обилием голов. Для них, конечно, интересно. Для тренера – это не очень хорошо, в обороне слабо отработали, а так молодцы. В обороне будем разбираться, посмотрим эти моменты. Нужно исправлять такие ошибки.
Слабо сыграли и оборона, и вратари слабо сыграли, поэтому такой результат».
Напомним, наставник «Краматорска» Олег Тимченко заявил, что «Донбасс» победил благодаря более высокому мастерству игроков.
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