Чудо-шайба в Суперлиге. Защитник «Донбасса» забросил с центра площадки
Павел Микульчик о победе над СК «Сокол»: «Все старались, отработали по заданию, молодцы»
При этом, наставник дончан отметил скованность в начале матча
09:39
Павел Микульчик / Фото: Суперлига
Главный тренер донецкого «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу в матче над СК «Сокол» (1:0) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
«Как я и говорил, хорошая, боевая игра. Никто не хотел уступать, все готовились на эту игру. Даже, по-моему, наши ребята немного перегорели. Чувствовалась скованность по первому периоду, но вышли более спокойно и отработали третий период. Сегодня все старались, отработали по заданию, молодцы».
О том, почему не удалось реализовать большинство 5 на 3.
«Была скованность, она чувствовалась. Плюс качество льда сегодня было не очень хорошее, поэтому были мелкие ошибки где-то, но ничего страшного, главное – выиграли».
Об атмосфере на трибунах и давлении на команду.
«Очень много на этом нагнеталось в матче. Мы пытались успокоить ребят, но всё равно максимально давила ответственность за результат. Они старались, поэтому и была эта скованность».
О настрое на «Краматорск».
«Так же настраиваемся, как и на все матчи. Сейчас главное отдохнуть и потом разберём ошибки и подготовимся».
Напомним, «Донбассу» победу над СК «Сокол» принес гол Филиппа Пангелова-Юлдашева.