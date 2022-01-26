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Павел Микульчик о победе над СК «Сокол»: «Все старались, отработали по заданию, молодцы»

При этом, наставник дончан отметил скованность в начале матча
Хоккей Хоккейная Суперлига
09:39
Павел Микульчик о победе над СК «Сокол»: «Все старались, отработали по заданию, молодцы»
Павел Микульчик / Фото: Суперлига

Главный тренер донецкого «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу в матче над СК «Сокол» (1:0) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

«Как я и говорил, хорошая, боевая игра. Никто не хотел уступать, все готовились на эту игру. Даже, по-моему, наши ребята немного перегорели. Чувствовалась скованность по первому периоду, но вышли более спокойно и отработали третий период. Сегодня все старались, отработали по заданию, молодцы».

О том, почему не удалось реализовать большинство 5 на 3.

«Была скованность, она чувствовалась. Плюс качество льда сегодня было не очень хорошее, поэтому были мелкие ошибки где-то, но ничего страшного, главное – выиграли».

Об атмосфере на трибунах и давлении на команду.

«Очень много на этом нагнеталось в матче. Мы пытались успокоить ребят, но всё равно максимально давила ответственность за результат. Они старались, поэтому и была эта скованность».

О настрое на «Краматорск».

«Так же настраиваемся, как и на все матчи. Сейчас главное отдохнуть и потом разберём ошибки и подготовимся».

Напомним, «Донбассу» победу над СК «Сокол» принес гол Филиппа Пангелова-Юлдашева.

Карен Агабекян
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Теги

Павел Микульчик СК Сокол Донбасс

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