«Донбасс» «всухую» разгромил «Белый Барс»
Павел Микульчик: «Ребята отработали как команда – побились друг за друга»
Главный тренер «Донбасса» – о результативной победе над «Белый Барсом»
22:15
Павел Микульчик / фото - hsl.com.ua
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал разгромную победу своей команды над «Белым Барсом».
«Игра понравилась. Сегодня ребята отработали как команда – побились друг за друга. Мне понравилось, что команда работала по заданию и выполнили весь тот план, который им поставили на игру. Без исключения все молодцы».
Несколько матчей подряд Вы не могли присутствовать на лавке. Расскажите об этом опыте.
«Все равно был задействован в перерывах – помогал. Но, конечно, хочется быть на лавке со своей командой. Немножко соскучился по работе. Со стороны тяжело смотреть – это совсем другие ощущения. Хорошо, что я уже в строю и рад, что я снова вместе с командой».
Что скажете об игре новичка Кирила Спиценко?
«Это действительно хорошее усиление. Мне понравилось, что игрок сходу влился в коллектив, нашел общий язык с партнерами. Довольны, что он у нас появился».
Помогут ли в подготовке к матчу с «Соколу» игры с командами из нижней части турнирной таблицы?
«По-разному. К каждой команде готовимся. Хоть счет сегодня и 8:0, но каждая команда отпирается и очки просто так никто никому не отдает. Молодцы, что сегодня выиграли. Какие-то моменты с этой командой отработали и к «Соколу» подойдем во всеоружии».
«Донбасс» «всухую» разгромил «Белый Барс».
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