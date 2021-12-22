«Как схватил, так беднягу парализовало». Дуэль братьев Микульчиков на льду была жаркой, но теперь они встретятся в роли тренеров
Павел Микульчик: «Результатом доволен, игрой не совсем»
Наставник «Донбасса» не стал выделять победу над командой своего брата
22 декабря 22:48
Павел Микульчик / Фото: Суперлига
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик высказался о победе над СК «Сокол» (4:1).
«За счёт командных действий сегодня выиграли. В принципе, счётом доволен, но было много ненужных удалений, много потерь. Есть над чем работать. Результатом доволен, игрой не совсем».
О своих эмоциях от победы над командой брата.
«Такие же, как и от всех игр. Ничего сверхъестественного. Также готовились, не выделяли эту игру как что-то особенное. Выиграли – молодцы, здорово отработали».
О болельщиках.
«Болельщикам спасибо, что они приехали, поддерживают. Мы всегда их рады слышать и очень приятно, что они приезжают в дальнюю поездку, чтобы поддержать нас. Большое спасибо им. Низкий поклон».
О подготовке к следующим матчам.
«Ко всем играм готовимся очень серьёзно, не выделяем какие-то игры особенно. Ко всем противникам подходим одинаково».
Напомним, первое вбрасывание в матче СК «Сокол» и «Донбасса» сделал экс-чемпион мира по боксу.