Павел Микульчик: «Результатом доволен, игрой не совсем»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 15
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс 1:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
Хоккей (15 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:45 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен

Павел Микульчик: «Результатом доволен, игрой не совсем»

Наставник «Донбасса» не стал выделять победу над командой своего брата

Хоккей Хоккейная Суперлига
22 декабря 22:48
Павел Микульчик: «Результатом доволен, игрой не совсем»
Павел Микульчик / Фото: Суперлига

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик высказался о победе над СК «Сокол» (4:1).

«За счёт командных действий сегодня выиграли. В принципе, счётом доволен, но было много ненужных удалений, много потерь. Есть над чем работать. Результатом доволен, игрой не совсем».

О своих эмоциях от победы над командой брата.

«Такие же, как и от всех игр. Ничего сверхъестественного. Также готовились, не выделяли эту игру как что-то особенное. Выиграли – молодцы, здорово отработали».

О болельщиках.

«Болельщикам спасибо, что они приехали, поддерживают. Мы всегда их рады слышать и очень приятно, что они приезжают в дальнюю поездку, чтобы поддержать нас. Большое спасибо им. Низкий поклон».

О подготовке к следующим матчам.

«Ко всем играм готовимся очень серьёзно, не выделяем какие-то игры особенно. Ко всем противникам подходим одинаково».

Напомним, первое вбрасывание в матче СК «Сокол» и «Донбасса» сделал экс-чемпион мира по боксу.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Павел Микульчик СК Сокол Донбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер СК «Сокол»: «Уступили потому, что мы встречались с лидером чемпионата»
Тренер СК «Сокол»: «Уступили потому, что мы встречались с лидером чемпионата»
Хоккей Хоккейная Суперлига
22 декабря 22:59
Экс-чемпион мира по боксу Постол сделал первое вбрасывание в топ-матче Суперлиги. Видео
Экс-чемпион мира по боксу Постол сделал первое вбрасывание в топ-матче Суперлиги. Видео
Хоккей Хоккейная Суперлига
22 декабря 21:48
В противостоянии братьев Микульчиков «Донбасс» уверенно обыграл СК «Сокол»
В противостоянии братьев Микульчиков «Донбасс» уверенно обыграл СК «Сокол»
Хоккей Хоккейная Суперлига
22 декабря 21:28
Суперлига. СК «Сокол» – ХК «Донбасс». Видео трансляция
Суперлига. СК «Сокол» – ХК «Донбасс». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
22 декабря 18:46
«Как схватил, так беднягу парализовало». Дуэль братьев Микульчиков на льду была жаркой, но теперь они встретятся в роли тренеров
Превью
«Как схватил, так беднягу парализовало». Дуэль братьев Микульчиков на льду была жаркой, но теперь они встретятся в роли тренеров
Хоккей Хоккейная Суперлига
21 декабря 16:15
«Сокол» одержал разгромную победу над «Альтаиром»
«Сокол» одержал разгромную победу над «Альтаиром»
Хоккей Хоккейная Суперлига
20 декабря 21:30
1

Новости: Хоккей

Тренер СК «Сокол»: «Уступили потому, что мы встречались с лидером чемпионата»
Тренер СК «Сокол»: «Уступили потому, что мы встречались с лидером чемпионата»
Хоккейная Суперлига
22 декабря 22:59
Павел Микульчик: «Результатом доволен, игрой не совсем»
Павел Микульчик: «Результатом доволен, игрой не совсем»
Хоккейная Суперлига
22 декабря 22:48
СКА в овертайме вырвал победу у ЦСКА
СКА в овертайме вырвал победу у ЦСКА
КХЛ
22 декабря 22:17
Экс-чемпион мира по боксу Постол сделал первое вбрасывание в топ-матче Суперлиги. Видео
Экс-чемпион мира по боксу Постол сделал первое вбрасывание в топ-матче Суперлиги. Видео
Хоккейная Суперлига
22 декабря 21:48
В противостоянии братьев Микульчиков «Донбасс» уверенно обыграл СК «Сокол»
В противостоянии братьев Микульчиков «Донбасс» уверенно обыграл СК «Сокол»
Хоккейная Суперлига
22 декабря 21:28
Экс-игрок «Днепра» рассказал о махинациях с зарплатами в клубе: «Бывший бухгалтер забирала деньги себе»
Экс-игрок «Днепра» рассказал о махинациях с зарплатами в клубе: «Бывший бухгалтер забирала деньги себе»
Хоккейная Суперлига
22 декабря 21:08
В КХЛ произошел скандал. Перед матчем забыли о гимне Беларуси
В КХЛ произошел скандал. Перед матчем забыли о гимне Беларуси
КХЛ
22 декабря 19:38
Суперлига. СК «Сокол» – ХК «Донбасс». Видео трансляция
Суперлига. СК «Сокол» – ХК «Донбасс». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
22 декабря 18:46
Из-за коронавируса АХЛ отменила Матч звезд
Из-за коронавируса АХЛ отменила Матч звезд
НХЛ
22 декабря 18:45
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
5
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости