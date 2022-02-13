Павел Микульчик: «Результатом игры доволен, но качество оставило желать лучшего»
Наставник «Донбасса» Павел Микульчик поделился своими эмоциями после матча 23-го тура хоккейной Суперлиги, в котором его команда обыграла «Краматорск».
«Результатом игры доволен, но качество оставило желать лучшего. Много брака было на выходе из зоны, много суеты было. Скажу честно, ребята подустали. Игры идут одна за другой - готовимся, но усталость сказывается. Но ребята молодцы – отработали до конца.
Противнику тоже нужно отдать должное – команда старалась. Была упорна игра, которая точно понравилась болельщикам.
В начале пропустили гол в меньшинстве, потом в большинстве забили – одинаково сработали. Противник нас хорошо разобрал – нам тяжело было выходить из зоны. Посмотрим этот поединок – сделаем выводы и постараемся убрать те ошибки, которые сегодня допустили.
Как удается с таким графиком сохранять тренировочный процесс? Тяжело. Ребятам нужно давать восстанавливаться. Времени для тренировочного процесса, когда можно что-то отработать, остается очень мало. Игры, выходные – сильно не потренируешься.
У нас выходит длинный сезон – много турниров, Лига Чемпионов. К концу сезона усталость накапливается и сказывается. Сейчас нам главное отдохнуть и разобрать ошибки. А готовиться к будущим матчам будем в штатном режиме».
«Донбасс» одержал увереную победу над «Краматорском».
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