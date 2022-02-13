Павел Микульчик: «Результатом игры доволен, но качество оставило желать лучшего»

Павел Микульчик / фото - hsl.com.ua

Наставник «Донбасса» Павел Микульчик поделился своими эмоциями после матча 23-го тура хоккейной Суперлиги, в котором его команда обыграла «Краматорск».

Противнику тоже нужно отдать должное – команда старалась. Была упорна игра, которая точно понравилась болельщикам.

В начале пропустили гол в меньшинстве, потом в большинстве забили – одинаково сработали. Противник нас хорошо разобрал – нам тяжело было выходить из зоны. Посмотрим этот поединок – сделаем выводы и постараемся убрать те ошибки, которые сегодня допустили.

Как удается с таким графиком сохранять тренировочный процесс? Тяжело. Ребятам нужно давать восстанавливаться. Времени для тренировочного процесса, когда можно что-то отработать, остается очень мало. Игры, выходные – сильно не потренируешься.

У нас выходит длинный сезон – много турниров, Лига Чемпионов. К концу сезона усталость накапливается и сказывается. Сейчас нам главное отдохнуть и разобрать ошибки. А готовиться к будущим матчам будем в штатном режиме».