Павел Микульчик: «С реализацией у нас пока проблемы»

Павел Микульчик / Фото: Суперлига

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу над «Белым Барсом» в рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.



Но нужно отдать «Белому Барсу» должное – они очень хорошо сегодня в обороне отыграли. Очень хорошо пластались пацаны, столько заблокированных бросков. Я вообще думаю, что это лучшая команда по заблокированным броскам. Они старались, так что они тоже молодцы.

У нас все игры очень ответственные и ко всем матчам мы подходим одинаково. Где-то получается, где-то нет. Поэтому не делим соперников и к каждой команде готовимся отдельно. Настраиваться будем только на победу.

Неважно, юбилейная это будет победа или нет. Будем стараться выиграть матч против «Сокола».

Атмосфера у нас на арене, как всегда, отличная. Болельщики молодцы – поддерживают нас. Спасибо им большое. Пусть дальше приходят и также болеют за нас».