Павел Микульчик: «Свои моменты нужно выжимать на максимум»

Павел Микульчик / Фото: Суперлига

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик высказался о победе своей команды над «Альтаиром» в рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.



После новогодней паузы вернулись в хорошей форме. Все отдохнули, побыли с семьями – нам действительно был нужен этот отдых. Поэтому все нормально, работаем дальше.

Как всегда, поддержка у нас была шикарная. Спасибо болельщикам за то, что приезжают на матчи, смотрят и поддерживают нас. Низкий им поклон».