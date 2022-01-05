Павел Микульчик: «Не знаю, как нам удалось пропустить столько шайб»
Павел Микульчик: «Свои моменты нужно выжимать на максимум»
Наставник дончан недоволен реализацией своих подопечных
23:08
Павел Микульчик / Фото: Суперлига
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик высказался о победе своей команды над «Альтаиром» в рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.
«Выиграли – значит игрой доволен. В атаке много лишнего себе позволяем. Где-то можно от простого сыграть, поэтому есть над чем работать. Да, моментов много создаем, много владеем шайбой. Но, конечно, хотелось бы в концовке немного больше реализации. Свои моменты нужно выжимать на максимум.
После новогодней паузы вернулись в хорошей форме. Все отдохнули, побыли с семьями – нам действительно был нужен этот отдых. Поэтому все нормально, работаем дальше.
Как всегда, поддержка у нас была шикарная. Спасибо болельщикам за то, что приезжают на матчи, смотрят и поддерживают нас. Низкий им поклон».
Напомним, «Донбасс» выиграл у «Альтаира» со счетом 5:2.
Комментарии 0