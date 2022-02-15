Павел Микульчик: «В третьем периоде потеряли концентрацию и начали позволять себе немножко лишнего»

Фото: пресс-служба Суперлиги

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу над «Мариуполем» (5:3) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Слова коуча дончан приводит пресс-служба Лиги:

Почему пропустили в третьем периоде? Как я уже говорил – где-то недотерпели, потеряли концентрацию и начали позволять себе немножко лишнего. Нужно играть все 60 минут до конца, терпеть и гнуть свою линию. Но в этом нет ничего страшного – мы выиграли. Мне сегодня понравилась игра именно содержанием – молодцы ребята.

Чтобы терпеть и играть все 60 минут нужно не терять концентрацию и работать до конца – пока сирена не прозвучала, нельзя расслабляться. Эта ситуация поправимая. Думаю, что тут можно просто поговорить и все будет нормально.

Следующий матч у нас против «Альтаира» – в последних играх ребята доказывают и хорошо играют. Да, где-то может нестабильно – то хорошую игру выдают, то проваливают. Но ничего страшного – ребята молодые и это закономерно. Нам нужно готовиться также, как и ко всем остальным командам.

Как всегда, хочу сказать большое спасибо болельщикам за их колоссальную поддержку. Спасибо, что приходите и поддерживаете нас».