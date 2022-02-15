Дания и Латвия определили соперника для России, вице-чемпион Игр-2018 вылетел на стадии 1/8 Олимпиады-2022
Пекин-2022. Две пропущенные шайбы не помешали Канаде разгромить Китай
«Кленовые листья» стали последним четвертьфиналистом олимпийского турнира
18:06
Фото: IIHF
Сборная Канады разгромила Китай в 1/8-й финала олимпийского хоккейного турнира.
Таким образом, «кленовые листья» стали последним четвертьфиналистом соревнований. Добавив, что Канада во второй раз на этой Олимпиаде выиграла у Китая.
ОИ-2022. 1/8-й финала:
Канада – Китай 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)
1:0 Уил (Тамбеллини, Норо), 06:57, ГБ
2:0 Уил (Стаал, Тамбеллини), 09:55, ГБ
2:1 Кейн (Уэрек), 15:32
3:1 Тамбеллини (Норо, Уил), 26:36, ГБ
4:1 Тамбеллини, 28:39
5:1 О'Делл (Демерс, Джонсон), 32:05
5:2 Кейн (Локхарт, Челиос), 38:59, ГБ
6:2 Стаал (Мактавиш, Макбэйн), 55:55
7:2 Макбэйн (Норо, Тамбеллини), 58:19, ГБ
Вратари: Томкинс - Смит (О'Брайен, 20:00).