Пекинское чудо. Финляндия сотворила камбэк против Швеции и заняла первое место в группе
Сборная Финляндии в овертайме обыграла Швецию и стала победительницей группы C олимпийского хоккейного турнира.
Финны сотворили потрясающий камбэк. Еще на старте третьего периода они уступали 0:3, но сумели сравнять счет, а затем и вовсе забросили победную шайбу в овертайме.
Таким образом, Финляндия заняла первое место в группе, Швеция – второе, Словакия – третье, Латвия – четвертое.
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. Групповой этап. Группа C:
Финляндия – Швеция 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)
0:1 Валльмарк (Теммернес, Пудас) 24:24 ГБ
0:2 Бенгтссон (Теммернес, Броме) 28:39 ГБ
0:3 Ландер (Пудас, Клингберг) 31:36 ГБ
1:3 Хартикайнен (Маннинен, Ватанен) 45:34 ГБ
2:3 Пакаринен (Хартикайнен, Маннинен) 55:30 ГБ
3:3 Пакаринен (Лехтонен, Хартикайнен) 57:11
4:3 Песонен (Няттинен, Хиетанен) 62:01
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