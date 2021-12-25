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Пента-трик Сидоренко принес «Молодой гвардии» победу в матче лидеров МХЛ

На двоих команды забросили девять шайб
Хоккей
22:38
Пента-трик Сидоренко принес «Молодой гвардии» победу в матче лидеров МХЛ
Фото: hcdonbass.com

«Молодая Гвардия» обыграла «Сокол» в матче Молодежной хоккейной лиги.

Герой встречи – форвард «Молодой Гвардии» Никита Сидоренко, который забросил пять шайб. Также выделим Илью Криклю – на его счету шесть ассистентских баллов.

Молодежная хоккейная лига       

«Молодая Гвардия» – «Сокол» 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

1:0 - Сидоренко (Крикля, Мельник) – 03:27,

1:1 - Колинько – 28:11,

2:1 - Трандафилов (Крикля, Сидоренко – больш) – 30:52,

2:2 - Кущев (Карч) – 31:18,

3:2 – Сидоренко (Крикля, Трандафилов – больш.) – 39:54,

4:2 - Сидоренко (Крикля, Трандафилов – больш.) - 47:44,

5:2 – Сидоренко (Крикля – больш.) – 55:59,

5:3 – Кущев (Гайдук – 5х3) – 58:42,

6:3 – Сидоренко (Крикля, Трандафилов – больш.) – 58:55.

«Молодая Гвардия»: Терлецкий (Печорин), Терешин, Курганов, Бортников, Данфорт, Кобиков, Крикля, Ханенко, Яйлов, Нищетный, Трансдафилов, Раскин, Дубский, Олейник, Сидоренко, Реснянский, Мельник, Акименко.

«Сокол»: Ганин, Тучин, Бабян, Колинько, Мальцев, Романенко, Костомитин, Пересыпкин, Аксенов, Карч, Охрименко, Бурлаченко, Кущев, Сорока, Жеребко, Гайдук.

Сергей Остапенко
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