Президент Латвийской федерации хоккея – об организации ЧМ-2021: «Думаю, мы очень хорошо справились»
Перед чемпионатом мира в сборной Италии 15 случаев заражения COVID-19
Итальянцы даже отменили два контрольных матча
19 мая 13:59
Перед началом чемпионата мира по хоккею в Латвии у сборной Италии выявили 15 случаев заражения коронавирусом, сообщает Toscana Calcio.
На текущий момент хоккеистов поделили на две группы: одни окончательно не смогут поехать в Ригу, другие имеют шанс посетить ЧМ-2021, если сдадут отрицательные тесты.
Также известно об отмене контрольных матчей Италии с Австрией и Швейцарией. При этом, с турнира команда сниматься не будет.
Напомним, ранее стало известно, что Великобритания прилетит на чемпионат мира без главного тренера.