Перед чемпионатом мира в сборной Италии 15 случаев заражения COVID-19

Итальянцы даже отменили два контрольных матча





Перед началом чемпионата мира по хоккею в Латвии у сборной Италии выявили 15 случаев заражения коронавирусом, сообщает Toscana Calcio.



На текущий момент хоккеистов поделили на две группы: одни окончательно не смогут поехать в Ригу, другие имеют шанс посетить ЧМ-2021, если сдадут отрицательные тесты.

Также известно об отмене контрольных матчей Италии с Австрией и Швейцарией. При этом, с турнира команда сниматься не будет.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания прилетит на чемпионат мира без главного тренера.