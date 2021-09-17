Открытие сезона УХЛ. «Донбасс» — «Сокол». Видео трансляция
Пересунько – автор первой шайбы нового сезона УХЛ
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Фото: УХЛ
Форвард «Донбасса» Александр Пересунько стал автором первого гола шестого розыгрыша Украинской хоккейной лиги.
21-летний хоккеист отличился в воротах «Сокола» в первом периоде матча-открытия сезона.
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