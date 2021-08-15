Пересунько: «Сейчас главное восстановиться после тяжелых сборов»
Форвард «Донбасса» Александр Пересунько подвел итоги товарищеского матча с «Краматорском», в котором дончане уступили в серии буллитов:
«Тяжелая игра, все ребята играют под нагрузкой. Много моментов было, но не хватало сил, энергии и свежести. А так работаем, идем дальше.
У нас был долгий период без игр, поэтому все ребята хотели выйти на лед, поиграть, получить все те эмоции, которые всегда от хоккея получают, поэтому получился такой интересный матч.
Сегодня играл с Виктором Захаровым и Феликсом Морозовым в одном звене – хорошие ребята, очень нравится с ними играть.
Заброшенная шайба - получился хороший игровой момент – Шишлянников увидел меня, после того, как Бирюков на него перевел шайбу, и мне пришлось замыкать – там не было вариантов.
Сейчас главное восстановиться, отдохнуть и набраться сил после тяжелых сборов. Думаю, что у нас все впереди».
Уже на следующей неделе «Донбасс» примет участие в Мемориале Павла Забойника, матчи которого пройдут в Словакии с 19 по 21 августа.
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