Сборная Украины проведет три товарищеских матча накануне чемпионата мира
Первая победа для Шахрайчука. Сборная Украины разгромила Хорватию
Хет-трик за «сине-желтых» оформил Александр Пересунько
19 апреля 22:12
Сборная Украины обыграла Хорватию / Фото: СкриншотСборная Украины продолжает подготовку у чемпионату мира в Дивизионе IB, который с 26 апреля по 1 мая состоится в польском Тыхы.
В товарищеском матче подопечные Вадима Шахрайчука встретились со сборной Хорватии.
Стартовая 20-минутка осталась за украинцами. «Сине-желтые» дважды расписались в воротах соперника – счет в матче открыл Литвинов, а ближе к концу периода преимущество удвоил Фадеев.
Второй период получился менее результативным на заброшенные шайбы – единственный гол на счету Михнова.
В заключительной 20-минутке украинцы просто не заметили хорватов. «Сине-желтые» отправили им в ворота восемь шайб. Итог – 11:0 разгромная победа сборной Украины.
Отметим, что хет-трик в матче оформил Александр Пересунько. Также эта первая победа для главного тренера сборной Украины Вадима Шахрайчука.
Товарищеский матч.
Украина – Хорватия 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)
Шайби: 1:0 – Литвинов (Толстушко), 08:45. 2:0 – Фадеев (Симчук, – больш.), 19:07. 3:0 – Михнов (Андрущенко), 25:14. 4:0 – Пересунько (больш.), 40:05. 5:0 – Коренчук, 44:18. 6:0 – Морозов, 45:17. 7:0 – Пересунько (Мазур), 48:32. 8:0 – Благой (Ворона), 52:55. 9:0 – Пересунько, 53:40. 10:0 – Коренчук, 53:54. 11:0 – Андрущенко (больш.), 57:04
Украина: Писаренко; Андрейкив – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Гребеник, Толстушко – Литвинов, Сысак; Благой – Нименко – Пересунько, Лялька – Фадеев – Коренчук, Андрущенко – Мазур – Михнов, Морозов – Симчук – Бородай, Ворона.
Тренер – Вадим Шахрайчук.
Хорватия: Росандич; Тадич – Крамарич, Пузич – Черовецки, Бренчун – Чавлович, Алич – Букович; Канает – Добрич – Ярков, Сакич – Фичур – Смолеч, Ведлин – Идзан – Чунко, Димитриевич – Бебек – Маринкович.
Тренер – Эннио Сачилотто.
Следующий матч сборная Украины проведет 20 апреля против Хорватии.
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