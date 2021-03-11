Первое интервью Шахрайчука-тренера сборной: критика национального чемпионата, мнение о натурализации и ближайшие планы

Вадим Шахрайчук

На прошлой неделе Вадима Шахрайчука назначили на пост главного тренера сборной Украины по хоккею.

В свое время он был одним из основных и самых заметных форвардов главной команды нашей страны. Шахрайчук относится к тому кругу игроков «сине-желтых», в послужном списке которого есть выступления на единственной для нас Олимпиаде, а также игры на нескольких чемпионатах мира в элитном дивизионе.

Сейчас Вадим Шахрайчук возглавляет лидера чемпионата Румынии клуб «Дунаря» из города Галац.

Сегодня было опубликовано первое интервью 14-го наставника в истории нашей национальной сборной. Главное из него – читайте здесь.

О предложении возглавить сборную:

«Мне позвонил президент ФХУ Георгий Зубко. Он рассказал мне, какие задачи ставит перед собой Федерация в будущем, какие задания будут перед национальной командой. Я, в свою очередь, ответил на вопрос, готов ли возглавить сборную Украины и как вижу дальнейшее ее развитие. После этого было еще несколько разговоров, в частности, и в Киеве, где мы детальней обговаривали наше дальнейшее сотрудничество. Я представил свою программу на заседании Совета ФХУ, после чего мою кандидатуру поддержали. Мечтал ли возглавить национальную команду? Мне кажется, что это вершина карьеры любого тренера – работать со сборной своей страны. Но сознаюсь, что никогда про это не думал, ведь всегда были предложения от клубов».

О совместительстве позиций главного тренера в сборной и в клубе:

«Пока точно неизвестно, буду ли я совмещать работу в профессиональной команде и сборной Украины. Пока национальная команда для меня является приоритетом. Работы будет очень много. Я знаю, что клуб из Галаца заинтересован в том, чтобы продлить наш контракт. Но пока неизвестно, буду ли они готовы часто отпускать меня в сборную. В клубе либо согласятся работать со мной в таком графике, либо наши пути разойдутся».

О составе сборной и необходимых изменениях:

«Как и наши болельщики, я очень скучаю по победам сборной Украины. Но будем объективными, сейчас наша команда в очень сложной ситуации и занимает самое низкое место в рейтинге IIHF за всю свою историю. Не хочу озвучивать громкие лозунги, что мы сразу трансформируемся в топовую сборную. Нам нужно работать шаг за шагом. И я, и Георгий Зубко – максималисты. Но сейчас нам нужно посмотреть, кто из игроков на что способен, цепляться за любые победы. Задание тренерского штаба – найти, в чем хоккеист был бы полезней всего для национальной команды. Выжимать из каждой игры и игрока максимум. Нам нужно более правильно действовать по своей тактике. В частности, уделить дополнительное внимание защите. В предыдущих играх было видно, что парни бегут назад, но непонятно, как они должны действовать дальше, кого закрывать. Это приводило к ненужным голам. Даже больше, стиль игры должен стать более быстрым и агрессивным, согласно современным хоккейным реалиям».

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О натурализации:

«Когда мы выступали с украинской сборной в группе А, у нас были игроки из сильных зарубежных лиг. Каждый раз, когда мы собирались, создавался боеспособный коллектив. Сегодня же большинство наших игроков выступает в местном чемпионате, который не является конкурентоспособным. С нынешними исполнителями будет сложно выполнять задание, которые будут поставлены перед сборной. Натурализация – это необратимый процесс, который так или иначе касается всех стран. Иностранные игроки, которые сейчас выступают в нашем чемпионате, на мой взгляд, не смогу усилить украинскую сборную. Создать в ней конкуренцию – да. Но нам необходимо именно усиление. Есть несколько хоккеистов, которые могли бы нам помочь, но они уже задействованы в своих молодежных сборных, так что нам нужно будет ждать минимум 4-5 лет. Другие исполнители меня не впечатлили – наши игроки ничем им не уступают в мастерстве. Да, нужно и дальше заниматься селекцией иностранцев, но акцент все же будет на украинских хоккеистов. Мы не хотим, чтобы от нас отвернулись болельщики. Я не сторонник хаотичной выдачи паспортов».

Про работу в паре с Константином Симчуком:

«С Константином у нас похожие взгляды на большинство хоккейных вопросов. Мы уже раньше работали плодотворно вместе. Это приносило результат. Да, я решил сделать ему предложение о дальнейшем сотрудничестве. Хочу подчеркнуть, что именно он в национальных командах – и юниорской, и молодежной, и взрослой – будет отвечать за подготовку вратарей. У нас есть хорошие и перспективные вратари, но им не хватает международного опыта. С ними нужно много поработать. Дальнейшее распределение наших с Константином обязанностей еще будет обговариваться. Если почувствуем, что тренерский штаб нуждается в расширении, привлечем еще одного ассистента. Но про это рано говорить».

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О первом тренировочном сборе:

«Скажу от имени Федерации: мы хотим сотрудничать с Украинской хоккейной лигой и не конфликтовать друг с другом. Нашей сборной предлагали сыграть товарищеский турнир в Польше в конце апреля. Но мы решили не трогать игроков, чтобы не нарушать ход украинского сезона и не отвлекать их от финальных матчей УХЛ. Мы подали заявку на другие соревнования – в Словении. Там будут играть команды из Дивизиона IB. Сейчас ждем подтверждения от организаторов. Но даже если нас не включат в этот турнир, мы точно проведем в начале мая сбор национальной команды, чтобы лучше понять возможности каждого хоккеиста перед следующим сезоном. Также игроки смогут ознакомиться с нашими требованиями к ним. Возможно, проведем игры с профессиональными клубами, которые не ушли в отпуск. Все это обговорим в будущем».

Напомним, что национальная сборная Украины сыграла свой последний матч в феврале 2020-го года в рамках предолимпийской квалификации в Казахстане.

На чемпионате мира, где украинцы выступают в Дивизионе IB, в последний раз «сине-желтые» играли весной 2019-го. Турниры 2020-го и 2021-го годов были отменены из-за пандемии коронавируса.