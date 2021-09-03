Первый соперник «Донбасса» в Лиге чемпионов совершил невероятный камбэк в стартовом матче чемпионата Дании

«Рунгстед» выиграл в овертайме, проигрывая 1:4 по ходу матча

Фото: facebook.com/RungstedSeierCapital

Сегодня, 3 августа, «Донбасс» дебютирует в Лиге чемпионов. Чемпион Украины в первом матче еврокубка сыграет с лучшей команды Дании – «Рунгстедом».



Если новый сезон УХЛ еще не начался, то вот в чемпионате Дании уже прошла одна игра. Как раз с участием будущих соперников украинского коллектива.

Начало матча «Рунгестеда» с «Херлев Иглз» не задалось – действующий чемпион на 16-й минуте горел 0:3, а на 24-й – 1:4. Но триумфаторам прошлогоднего национального первенства удалось проявить характер и волю к победе – до конца третьего периода «Рунгстед» сравнял счет, а в овертайме Расмус Андерссон принес участнику Лиги чемпионов победу.

Чемпионат Дании

«Херлев Иглз» – «Рунгстед» 5:6 ОТ (3:1, 1:1, 1:3, 0:1)

Трансляцию встречи «Донбасс» – «Рунгстед» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 19:00.