Артур Чолач – первый украинец с 2007 года, которого выбрали на драфте НХЛ

Проспект «Вегас Голден Найт» – о тренировках, драфте и переезде за океан

Эксклюзив

Артур Чолач / Фото - УХЛ

Совсем недавно, впервые с 2007 года, украинский хоккеист был задрафтован клубом НХЛ. Экс-игрок киевского «Сокола» Артур Чолач стал проспектом «Вегас Голден Найтс». Его выбрали под 190-м номером. В прошлом сезоне, играя за столичный клуб, 18-летний хоккеист помог киевлянам выйти в финал плей-офф УХЛ. В 9-ти матчах второго этапа чемпионата ему удалось забросить две шайбы.

Артур Чолач

Проспект «Вегас Голден Найтс»

Первые дни после драфта было ко мне много внимания, как в социальных сетях, так и во время тренировок. После драфта я поехал в сборную, и конечно, меня ребята старались подкалывать этим. Например, если что-то не получалось, то они вздыхали и говорили «Эх.. НХЛ, НХЛ».

В Национальной хоккейной лиге не было украинцев со времен двукратного обладателя Кубка Стэнли Руслан Федотенко и финалиста плей-офф Алексея Поникаровского.

Артур Чолач

Проспект «Вегас Голден Найтс»

С одной стороны очень приятно, что выбрали, но с другой грустно. Грустно то, что на протяжении такого длительного времени никого не выбирали игроков на Драфте. С «Вегасом» я общался на протяжении всего сезона, поэтому я не очень был удивлен, когда меня выбрали.

Совсем скоро Артур Чолач отправится за океан. Сначала он познакомится со своей новой командой Barrie Colts, которая играет в OHL - самой престижной юниорской лиге мира. А чуть позже полетит в Вегас.

Артур Чолач / Фото - УХЛ

Артур Чолач

Проспект «Вегас Голден Найтс»

Приблизительно 8-го сентября я лечу в Канаду, команду, которая играет в ОHL – Barrie Colts. Несколько дней потренируюсь с командой, познакомлюсь с ребятами и 14 числа нужно уже быть в Вегасе. Там нас ждет лагерь для новичков, а также еще несколько дней тренировок. Когда они завершатся, то мы поедем в Аризону на турнир, где будут 6 команд из НХЛ, которые составляют новички. ОНL - это одна из самых сильных юниорских лиг. Команда, в которую я еду, выше среднего уровня. Мы 100% попадем в плей-офф и думаю, сможем побороться за чемпионство.

Признается, что волнения нет, но это только пока.

Артур Чолач

Проспект «Вегас Голден Найтс»

Пока не переживаю, думаю, что когда прилечу туда, то он и начнется мандраж (смеется). Если, например, игрок понравится, прямо очень понравится команде, то они после этого кэмпа новичков могут отправить в основной кэмп. Отправляют в основную команду на пару дней, или на весь кэмп. Есть шанс показать себя. Также можно познакомиться с ребятами, познакомиться с бытом команды, то есть увидеть, как там все работает.

Чтобы попасть в основную команду НХЛ, все хоккейные составляющие игрока должны быть на высшем уровне. Артуру представители «Вегаса» пока не говорили над чем ему конкретно нужно больше работать, но он и сам догадывается.

Артур Чолач / Фото - ФХУ

Артур Чолач

Проспект «Вегас Голден Найтс»

Пока на эту тему мы не общались, но думаю, что по прилету все расскажут и подскажут. Мне кажется, что катание – это основной аспект в хоккее, наверное, самый сложный. Сами понимаете, что от катания очень много зависит. Хоккеист может не супер-классно владеть клюшкой, но катанием он может этот момент компенсировать. Я думаю, что я неплохо катаюсь, но нужно еще работать и работать.

Сейчас парень тренируется с основной и молодежной командами «Сокола», пытается подвести себя к необходимым кондициям перед отлетом за океан. Также Артур ценит опыт, который получил во время выступлений в УХЛ. Взрослый хоккей помогает молодежи закалиться.

Артур Чолач

Проспект «Вегас Голден Найтс»

Конечно, там сейчас хоккей будет, даже если это юниорская лига, там хоккей все равно более такой серьезный. И то, что я поиграл на таком уровне, против Донбасса в финале, против Кременчуга в полуфинале - это очень большой опыт и полностью мне поможет.

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