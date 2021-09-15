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Петров, Бондаренко, Кича и Басков – заявка клуба-новичка УХЛ «Рулав Одд»

В обойме у Игоря Шаманского 25 хоккеистов
Хоккей УХЛ
18:38
Петров, Бондаренко, Кича и Басков – заявка клуба-новичка УХЛ «Рулав Одд»
Фото: УХЛ

Хоккейный клуб «Рулав Одд», ставший новичком чемпионата Украинской хоккейной лиги в сезоне 2021/22, подал заявку на сезон. Наставник харьковского клуба Игорь Шаманский рассчитывает на 25 хоккеистов – 3 вратарей, 8 защитников и 14 нападающих.

Вратари

33. Шевчук Михаил (19.09.1994)

41. Качула Александр (10.06.2000)

52. Петров Олег (20.03.1993)

Защитники

19. Мельников Александр (16.05.1989)

24. Жигалов Никита (14.10.1997)

26. Пугачёв Дмитрий (02.10.1994)

53. Наливайко Богдан (20.09.2000)

73. Канаплин Никита (15.11.2000)

75. Наливайко Денис (17.01.2005)

81. Желудков Андрей (06.07.2001)

95. Шамардин Иван (01.07.2004)

Нападающие

11. Кича Георгий (12.03.1993)

13. Сурсов Артём (20.03.1991)

14. Секирко Евгений (24.05.1988)

18. Гузенко Александр (08.04.2004)

25. Сиротенко Алексей (23.08.2000)

37. Пойманов Сергей (21.05.2002)

69. Сарапульцев Максим (26.09.1999)

77. Бандуркин Глеб (27.03.2000)

85. Бондаренко Кирилл (15.02.1996)

87. Абаджян Евгений (08.07.2001)

91. Басков Алексей (22.01.1994)

96. Ефимов Алексей (15.02.1988)

97. Лапков Филипп (29.09.1999)

98. Олейник Никита (21.07.1998)

В дебютном матче УХЛ харьковчане 19 сентября сыграют против «Днепра», который ранее также опубликовал заявку на сезон.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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