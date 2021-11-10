«Днепр» подписал важного игрока «Сокола» в прошлом сезоне
Пидгурский ушел с поста главного тренера «Днепра»
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон
Фото: УХЛ
Дмитрий Пидгурский покинул пост главного тренера «Днепра». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
После 16 туров «щуки» занимают седьмое место в турнирной таблице Украинской хоккейной лиги – последняя позиция, которая дает путевку в плей-офф турнира.
С «Днепром» Пидгурский становился финалистом УХЛ, а также брал бронзовые медали чемпионата.
Имя сменщика Пидгурского не сообщается.
Следующий матч «Днепр» проведет 17 ноября против «Донбасса».
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