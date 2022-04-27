«Питтсбург» крупно проиграл «Эдмонтону», «Тампа-Бэй» разгромила «Коламбус»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Детройт» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 36 Мэттьюс (Блэкуэлл, Спецца)
2:0 – 45 Таварес (Любушкин, В. Нюландер)
3:0 – 46 Мэттьюс (Райлли, В. Нюландер)
Вратари: Дж.Кэмпбелл 20/20 – Неделькович 33/36.
«Бостон» – «Флорида» – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
0:1 – 9 Форслинг
1:1 – 17 Хаула (Холл, Пастрняк)
2:1 – 17 Холл (Пастрняк)
2:2 – 21 Райнхарт (Дюклер, Жиру)
3:2 – 25 Дебраск (Бержерон, Маршанд)
4:2 – 57 Маршанд (Бержерон)
Вратари: Улльмарк 19/21 – Бобровский 34/37.
«Рейнджерс» – «Каролина» – 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
0:1 – 28 Трочек (Нидеррайтер, Шей)
0:2 – 34 Мартинук (Нечас, Степан)
1:2 – 37 Крайдер (Ватрано)
1:3 – 39 Терявяйнен (Шей, Трочек)
1:4 – 42 Ахо (Слэвин, Джарвис)
2:4 – 54 Труба (Зибанежад, Миллер)
3:4 – 60 Лафреньер (Фокс, Крайдер)
Вратари: Шестеркин 32/36 – Кочетков 31/34.
«Оттава» – «Нью-Джерси» – 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 1:0)
1:0 – 20 Шабо (Штюцле, Ткачак)
2:0 – 22 Батерсон (Хэмоник, Ткачак)
2:1 – 29 Фут (Уолш, Зеттерлунд)
3:1 – 37 Штюцле (Норрис, Ткачак)
3:2 – 40 Фут (Смит, Заха)
4:2 – 47 Штюцле
4:3 – 48 Заха (Братт)
4:4 – 51 Шарангович (Сиверсон)
5:4 – 64 Батерсон (Бреннстрем, Штюцле)
Вратари: Форсберг 37/41 – Блэквуд 29/34.
«Питтсбург» – «Эдмонтон» – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
0:1 – 13 Бушар (Кэйн, Макдэвид)
1:1 – 26 Картер (Капанен, Мэтисон)
1:2 – 26 Кэйн (Макдэвид, Ямамото)
1:3 – 45 Хайман (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
1:4 – 50 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль)
1:5 – 59 Кэссиан (Сиси, Кулак)
Вратари: ДеСмит 37/41 – Майк Смит 33/34.
«Тампа-Бэй» – «Коламбус» – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
1:0 – 2 Кучеров (Пол, Стэмкос)
1:1 – 4 Бьоркстранн (Веренски, Рословик)
2:1 – 17 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
3:1 – 28 Стэмкос (Кучеров)
4:1 – 55 Палат (Стэмкос, Кучеров)
Вратари: Ан. Василевский 20/21 – Мерзликин 28/32.
«Вашингтон» – «Айлендерс» – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
1:0 – 11 Шири (Дженсен, Юханссон)
1:1 – 17 Пулок (Палмиери, Беллоуз)
1:2 – 43 Добсон (Барзэл, Бэйли)
1:3 – 49 Сизикас
1:4 – 56 Ли
Вратари: Самсонов 22/26 – Сорокин 32/33.
«Миннесота» – «Аризона» – 3:5 (1:0, 0:1, 2:4)
1:0 – 12 Хартман (Капризов, Болди)
1:1 – 39 Строльман (Хэйтон, Шмалц)
1:2 – 42 Макбэйн (Гостисбеер, Строльман)
1:3 – 43 Руссель (Кессел, Гостисбеер)
2:3 – 45 Эрикссон Эк (Капризов, Фолиньо)
3:3 – 46 Фолиньо (Гринуэй, Эрикссон Эк)
3:4 – 51 Бойд (Хэйтон, Гостисбеер)
3:5 – 59 Кессел (Шмалц)
Вратари: Флери 21/25 – Веймелка 35/38.
«Нэшвилл» – «Калгари» – 4:5 (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
0:1 – 5 Дюбе (Андерссон, Баклунд)
1:1 – 26 Йоси (Джохансен, Томазино)
2:1 – 29 Дюшен (Йоси, Гранлунд)
2:2 – 34 Дюбе (Шилингтон, Йернкрук)
3:2 – 42 Форсберг (Гранлунд, Дюшен)
3:3 – 43 Хэнифин (Лучич, Ричи)
4:3 – 50 Форсберг (Дюшен, Гранлунд)
4:4 – 61 Ткачак (Годро, Хэнифин)
4:5 – 63 Линдхольм (Годро, Андерссон)
Вратари: Сарос 30/33, Риттих 3/5 – Владарж 19/23.
«Даллас» – «Вегас» – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, Б 1:0)
0:1 – 20 Каррье (Макнэбб)
1:1 – 34 Робертсон (Хинтц, Харли)
1:2 – 40 Стивенсон (Айкел, Стоун)
2:2 – 44 Робертсон (Павелски, Клингберг)
Вратари: Эттинджер 33/35 – Томпсон 28/30.
«Колорадо» – «Сент-Луис» – 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
1:0 – 23 Ничушкин (Маккиннон)
2:0 – 25 Джонсон (Ньюхук, Комфер)
3:0 – 29 Мэнсон (Жирар, Ньюхук)
3:1 – 34 Саад (О′Райлли, Кайру)
4:1 – 42 Лехконен (Ничушкин)
4:2 – 56 О′Райлли (Крюг, Кайру)
4:3 – 57 О′Райлли (Кайру, Бучневич)
5:3 – 60 Кадри (Комфер)
Вратари: Кюмпер 29/32 – Биннингтон 29/33.
«Ванкувер» – «Сиэтл» – 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)
1:0 – 3 Дрис (Экман-Ларссон)
2:0 – 4 Миллер (Хьюз, Гарланд)
3:0 – 16 Экман-Ларссон (Петан, Гарланд)
3:1 – 25 Эберле (Макканн, Бенирс)
3:2 – 30 Гики (Ларссон, Шейэн)
4:2 – 54 Шенн (Хьюз, Хаймор)
5:2 – 57 Хьюз (Гарланд)
Вратари: Мартин 30/32 – Даккор 22/27.
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