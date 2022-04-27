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«Питтсбург» крупно проиграл «Эдмонтону», «Тампа-Бэй» разгромила «Коламбус»

«Бостон» разобрался с «Флоридой», «Нэшвилл» не справился с «Калгари»
Хоккей НХЛ
09:00
«Питтсбург» крупно проиграл «Эдмонтону», «Тампа-Бэй» разгромила «Коламбус»
Фото: Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Детройт» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 36 Мэттьюс (Блэкуэлл, Спецца)

2:0 – 45 Таварес (Любушкин, В. Нюландер)

3:0 – 46 Мэттьюс (Райлли, В. Нюландер)

Вратари: Дж.Кэмпбелл 20/20 – Неделькович 33/36.

«Бостон» – «Флорида» – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

0:1 – 9 Форслинг

1:1 – 17 Хаула (Холл, Пастрняк)

2:1 – 17 Холл (Пастрняк)

2:2 – 21 Райнхарт (Дюклер, Жиру)

3:2 – 25 Дебраск (Бержерон, Маршанд)

4:2 – 57 Маршанд (Бержерон)

Вратари: Улльмарк 19/21 – Бобровский 34/37.

«Рейнджерс» – «Каролина» – 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

0:1 – 28 Трочек (Нидеррайтер, Шей)

0:2 – 34 Мартинук (Нечас, Степан)

1:2 – 37 Крайдер (Ватрано)

1:3 – 39 Терявяйнен (Шей, Трочек)

1:4 – 42 Ахо (Слэвин, Джарвис)

2:4 – 54 Труба (Зибанежад, Миллер)

3:4 – 60 Лафреньер (Фокс, Крайдер)

Вратари: Шестеркин 32/36 – Кочетков 31/34.

«Оттава» – «Нью-Джерси» – 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 1:0)

1:0 – 20 Шабо (Штюцле, Ткачак)

2:0 – 22 Батерсон (Хэмоник, Ткачак)

2:1 – 29 Фут (Уолш, Зеттерлунд)

3:1 – 37 Штюцле (Норрис, Ткачак)

3:2 – 40 Фут (Смит, Заха)

4:2 – 47 Штюцле

4:3 – 48 Заха (Братт)

4:4 – 51 Шарангович (Сиверсон)

5:4 – 64 Батерсон (Бреннстрем, Штюцле)

Вратари: Форсберг 37/41 – Блэквуд 29/34.

«Питтсбург» – «Эдмонтон» – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

0:1 – 13 Бушар (Кэйн, Макдэвид)

1:1 – 26 Картер (Капанен, Мэтисон)

1:2 – 26 Кэйн (Макдэвид, Ямамото)

1:3 – 45 Хайман (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

1:4 – 50 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль)

1:5 – 59 Кэссиан (Сиси, Кулак)

Вратари: ДеСмит 37/41 – Майк Смит 33/34.

«Тампа-Бэй» – «Коламбус» – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

1:0 – 2 Кучеров (Пол, Стэмкос)

1:1 – 4 Бьоркстранн (Веренски, Рословик)

2:1 – 17 Стэмкос (Хедман, Кучеров)

3:1 – 28 Стэмкос (Кучеров)

4:1 – 55 Палат (Стэмкос, Кучеров)

Вратари: Ан. Василевский 20/21 – Мерзликин 28/32.

«Вашингтон» – «Айлендерс» – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

1:0 – 11 Шири (Дженсен, Юханссон)

1:1 – 17 Пулок (Палмиери, Беллоуз)

1:2 – 43 Добсон (Барзэл, Бэйли)

1:3 – 49 Сизикас

1:4 – 56 Ли

Вратари: Самсонов 22/26 – Сорокин 32/33.

«Миннесота» – «Аризона» – 3:5 (1:0, 0:1, 2:4)

1:0 – 12 Хартман (Капризов, Болди)

1:1 – 39 Строльман (Хэйтон, Шмалц)

1:2 – 42 Макбэйн (Гостисбеер, Строльман)

1:3 – 43 Руссель (Кессел, Гостисбеер)

2:3 – 45 Эрикссон Эк (Капризов, Фолиньо)

3:3 – 46 Фолиньо (Гринуэй, Эрикссон Эк)

3:4 – 51 Бойд (Хэйтон, Гостисбеер)

3:5 – 59 Кессел (Шмалц)

Вратари: Флери 21/25 – Веймелка 35/38.

«Нэшвилл» – «Калгари» – 4:5 (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

0:1 – 5 Дюбе (Андерссон, Баклунд)

1:1 – 26 Йоси (Джохансен, Томазино)

2:1 – 29 Дюшен (Йоси, Гранлунд)

2:2 – 34 Дюбе (Шилингтон, Йернкрук)

3:2 – 42 Форсберг (Гранлунд, Дюшен)

3:3 – 43 Хэнифин (Лучич, Ричи)

4:3 – 50 Форсберг (Дюшен, Гранлунд)

4:4 – 61 Ткачак (Годро, Хэнифин)

4:5 – 63 Линдхольм (Годро, Андерссон)

Вратари: Сарос 30/33, Риттих 3/5 – Владарж 19/23.

«Даллас» – «Вегас» – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, Б 1:0)

0:1 – 20 Каррье (Макнэбб)

1:1 – 34 Робертсон (Хинтц, Харли)

1:2 – 40 Стивенсон (Айкел, Стоун)

2:2 – 44 Робертсон (Павелски, Клингберг)

Вратари: Эттинджер 33/35 – Томпсон 28/30.

«Колорадо» – «Сент-Луис» – 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

1:0 – 23 Ничушкин (Маккиннон)

2:0 – 25 Джонсон (Ньюхук, Комфер)

3:0 – 29 Мэнсон (Жирар, Ньюхук)

3:1 – 34 Саад (О′Райлли, Кайру)

4:1 – 42 Лехконен (Ничушкин)

4:2 – 56 О′Райлли (Крюг, Кайру)

4:3 – 57 О′Райлли (Кайру, Бучневич)

5:3 – 60 Кадри (Комфер)

Вратари: Кюмпер 29/32 – Биннингтон 29/33.

«Ванкувер» – «Сиэтл» – 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

1:0 – 3 Дрис (Экман-Ларссон)

2:0 – 4 Миллер (Хьюз, Гарланд)

3:0 – 16 Экман-Ларссон (Петан, Гарланд)

3:1 – 25 Эберле (Макканн, Бенирс)

3:2 – 30 Гики (Ларссон, Шейэн)

4:2 – 54 Шенн (Хьюз, Хаймор)

5:2 – 57 Хьюз (Гарланд)

Вратари: Мартин 30/32 – Даккор 22/27.

Рене Тер Велде
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