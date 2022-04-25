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«Питтсбург» крупно проиграл «Филадельфии», «Тампа» разгромила «Флориду»

«Коламбус» разобрался с «Эдмонтоном», «Айлендерс» не справился с «Каролиной»
Хоккей НХЛ
09:00
«Питтсбург» крупно проиграл «Филадельфии», «Тампа» разгромила «Флориду»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Детройт» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 – 16 Сундквист (Бертуцци)

0:2 – 58 Бертуцци (ДеКайзер, Сундквист)

0:3 – 60 Расмуссен (Эрни)

Вратари: Хэммонд 21/22 – Неделькович 17/17.

«Айлендерс» – «Каролина» – 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

0:1 – 3 Степан

0:2 – 9 Джарвис (Ахо, Свечников)

1:2 – 19 Джонстон (Сизикас, Мартин)

2:2 – 36 Пулок (Беллоуз, Бэйли)

2:3 – 46 Доми (Мартинук, Терявяйнен)

2:4 – 58 Фаст (Дж.Стаал)

2:5 – 59 Смит

Вратари: Варламов 29/32 – Раанта 17/18, Кочетков 7/8.

«Коламбус» – «Эдмонтон» – 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

0:1 – 4 Кэйн (Макдэвид)

1:1 – 16 Робинсон (Бланкенбург, Ворачек)

1:2 – 26 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид)

2:2 – 42 Бьоркстранн (Нюквист, Силлинджер)

3:2 – 50 Бланкенбург (Ворачек, Бьоркстранн)

4:2 – 57 Рословик (Нюквист, Ворачек)

5:2 – 60 Силлинджер (Бьоркстранн)

Вратари: Мерзликин 33/35 – Коскинен 26/30.

«Филадельфия» – «Питтсбург» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 16 Фрост (Кэйтс, Типпет)

2:0 – 27 Кэйтс (Фрост, Йэндл)

3:0 – 50 Кэйтс (Йэндл, Проворов)

3:1 – 57 Кросби (Малкин, Генцел)

4:1 – 58 Конекны (Хогберг, Хэйс)

Вратари: М.Джонс 37/38 – Доминге 39/42.

«Виннипег» – «Колорадо» – 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)

0:1 – 46 Комфер (Джонсон, Джонсон)

1:1 – 50 Лаури (Моррисси)

2:1 – 51 Уилер (Пионк, Сэмберг)

3:1 – 53 Коннор (Харкинс)

4:1 – 57 Элерс (Штястны)

Вратари: Хеллибак 30/31 – Кюмпер 40/44.

«Вашингтон» – «Торонто» – 3:4 (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, Б 1:2)

1:0 – 6 Оши (Манта)

1:1 – 13 Любушкин (Мэттьюс, Марнер)

2:1 – 44 Эллер (Карлсон, Фегервары)

3:1 – 45 Юханссон (Шульц, Шири)

3:2 – 53 Михеев (Энгвалл, Дальстрем)

3:3 – 60 Спецца (Мэттьюс, Михеев)

Вратари: Ванечек 27/30 – Кельгрен 34/37.

«Монреаль» – «Бостон» – 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

0:1 – 16 Бержерон (Маршанд, Дебраск)

0:2 – 19 Хаула

1:2 – 22 Андерсон (Петри, Галлахер)

1:3 – 25 Хаула (Клифтон, Носек)

1:4 – 39 Макэвой (Бержерон)

2:4 – 44 Хоффман (Дворак, Петри)

3:4 – 48 Сузуки (Пеццетта, Перро)

3:5 – 60 Бержерон (Маршанд)

Вратари: Монтембо 37/41 – Сваймен 23/26.

«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 4:8 (2:3, 1:2, 1:3)

0:1 – 3 Кучеров (Макдона, Марун)

1:1 – 5 Райнхарт (Аччари, Лунделль)

1:2 – 7 Стэмкос (Кучеров, Хедман)

1:3 – 16 Фут (Стэмкос, Хэйгл)

2:3 – 18 Монтур

3:3 – 22 Марчмент (Уигар, Жиру)

3:4 – 26 Пол (Хэйгл)

3:5 – 34 Пол (Хедман, Киллорн)

3:6 – 44 Пойнт (Хедман, Кучеров)

4:6 – 48 Райнхарт (Жиру, Юбердо)

4:7 – 52 Кучеров (Хедман, Стэмкос)

4:8 – 57 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)

Вратари: Найт 12/17, Бобровский 13/16 – Ан. Василевский 35/39.

«Нэшвилл» – «Миннесота» – 4:5 (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

0:1 – 12 Бьюгстэд

1:1 – 20 Форсберг (Гранлунд, Фаббро)

1:2 – 27 Эрикссон Эк (Крамаросса, Дьюар)

2:2 – 31 Дюшен (Форсберг, Гранлунд)

3:2 – 34 Джохансен (Гранлунд, Форсберг)

3:3 – 39 Эрикссон Эк (Капризов, Фиала)

3:4 – 40 Фиала (Болди)

4:4 – 55 Фаббро (Йоси, Дюшен)

4:5 – 65 Куликов (Капризов, Эрикссон Эк)

Вратари: Риттих 42/47 – Флери 21/25.

«Анахайм» – «Сент-Луис» – 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)

1:0 – 11 Комтуа (Стил, Леттьери)

2:0 – 13 Мэйхью (Шустр, Зеграс)

2:1 – 28 Кайру (Фолк, Барбашев)

2:2 – 29 Тарасенко (Томас, Миккола)

2:3 – 33 Барбашев (Бозак, Кайру)

2:4 – 35 Фолк (Тарасенко, Парайко)

2:5 – 45 Бучневич (Миккола, О′Райлли)

2:6 – 46 Сканделла (Бучневич, Барбашев)

3:6 – 58 Хенрик (Терри, Гецлаф)

Вратари: Гибсон 31/37 – Хуссо 14/17.

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, Б 0:1)

0:1 – 12 Гертл (Мегна, Барабанов)

1:1 – 15 Стивенсон (Пьетранжело, Пачиоретти)

2:1 – 28 Пачиоретти (Теодор)

3:1 – 31 Каррье (Руа, Колесар)

3:2 – 39 Бонино (Ньето, Мегна)

4:2 – 47 Руа (Теодор, Карлссон)

4:3 – 58 Бонино

4:4 – 61 Майер (Бернс, Кутюр)

Вратари: Томпсон 25/29 – Раймер 42/46.

Рене Тер Велде
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