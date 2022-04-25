«Питтсбург» крупно проиграл «Филадельфии», «Тампа» разгромила «Флориду»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» – «Детройт» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 – 16 Сундквист (Бертуцци)
0:2 – 58 Бертуцци (ДеКайзер, Сундквист)
0:3 – 60 Расмуссен (Эрни)
Вратари: Хэммонд 21/22 – Неделькович 17/17.
«Айлендерс» – «Каролина» – 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
0:1 – 3 Степан
0:2 – 9 Джарвис (Ахо, Свечников)
1:2 – 19 Джонстон (Сизикас, Мартин)
2:2 – 36 Пулок (Беллоуз, Бэйли)
2:3 – 46 Доми (Мартинук, Терявяйнен)
2:4 – 58 Фаст (Дж.Стаал)
2:5 – 59 Смит
Вратари: Варламов 29/32 – Раанта 17/18, Кочетков 7/8.
«Коламбус» – «Эдмонтон» – 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
0:1 – 4 Кэйн (Макдэвид)
1:1 – 16 Робинсон (Бланкенбург, Ворачек)
1:2 – 26 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид)
2:2 – 42 Бьоркстранн (Нюквист, Силлинджер)
3:2 – 50 Бланкенбург (Ворачек, Бьоркстранн)
4:2 – 57 Рословик (Нюквист, Ворачек)
5:2 – 60 Силлинджер (Бьоркстранн)
Вратари: Мерзликин 33/35 – Коскинен 26/30.
«Филадельфия» – «Питтсбург» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 16 Фрост (Кэйтс, Типпет)
2:0 – 27 Кэйтс (Фрост, Йэндл)
3:0 – 50 Кэйтс (Йэндл, Проворов)
3:1 – 57 Кросби (Малкин, Генцел)
4:1 – 58 Конекны (Хогберг, Хэйс)
Вратари: М.Джонс 37/38 – Доминге 39/42.
«Виннипег» – «Колорадо» – 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)
0:1 – 46 Комфер (Джонсон, Джонсон)
1:1 – 50 Лаури (Моррисси)
2:1 – 51 Уилер (Пионк, Сэмберг)
3:1 – 53 Коннор (Харкинс)
4:1 – 57 Элерс (Штястны)
Вратари: Хеллибак 30/31 – Кюмпер 40/44.
«Вашингтон» – «Торонто» – 3:4 (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, Б 1:2)
1:0 – 6 Оши (Манта)
1:1 – 13 Любушкин (Мэттьюс, Марнер)
2:1 – 44 Эллер (Карлсон, Фегервары)
3:1 – 45 Юханссон (Шульц, Шири)
3:2 – 53 Михеев (Энгвалл, Дальстрем)
3:3 – 60 Спецца (Мэттьюс, Михеев)
Вратари: Ванечек 27/30 – Кельгрен 34/37.
«Монреаль» – «Бостон» – 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
0:1 – 16 Бержерон (Маршанд, Дебраск)
0:2 – 19 Хаула
1:2 – 22 Андерсон (Петри, Галлахер)
1:3 – 25 Хаула (Клифтон, Носек)
1:4 – 39 Макэвой (Бержерон)
2:4 – 44 Хоффман (Дворак, Петри)
3:4 – 48 Сузуки (Пеццетта, Перро)
3:5 – 60 Бержерон (Маршанд)
Вратари: Монтембо 37/41 – Сваймен 23/26.
«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 4:8 (2:3, 1:2, 1:3)
0:1 – 3 Кучеров (Макдона, Марун)
1:1 – 5 Райнхарт (Аччари, Лунделль)
1:2 – 7 Стэмкос (Кучеров, Хедман)
1:3 – 16 Фут (Стэмкос, Хэйгл)
2:3 – 18 Монтур
3:3 – 22 Марчмент (Уигар, Жиру)
3:4 – 26 Пол (Хэйгл)
3:5 – 34 Пол (Хедман, Киллорн)
3:6 – 44 Пойнт (Хедман, Кучеров)
4:6 – 48 Райнхарт (Жиру, Юбердо)
4:7 – 52 Кучеров (Хедман, Стэмкос)
4:8 – 57 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)
Вратари: Найт 12/17, Бобровский 13/16 – Ан. Василевский 35/39.
«Нэшвилл» – «Миннесота» – 4:5 (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
0:1 – 12 Бьюгстэд
1:1 – 20 Форсберг (Гранлунд, Фаббро)
1:2 – 27 Эрикссон Эк (Крамаросса, Дьюар)
2:2 – 31 Дюшен (Форсберг, Гранлунд)
3:2 – 34 Джохансен (Гранлунд, Форсберг)
3:3 – 39 Эрикссон Эк (Капризов, Фиала)
3:4 – 40 Фиала (Болди)
4:4 – 55 Фаббро (Йоси, Дюшен)
4:5 – 65 Куликов (Капризов, Эрикссон Эк)
Вратари: Риттих 42/47 – Флери 21/25.
«Анахайм» – «Сент-Луис» – 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)
1:0 – 11 Комтуа (Стил, Леттьери)
2:0 – 13 Мэйхью (Шустр, Зеграс)
2:1 – 28 Кайру (Фолк, Барбашев)
2:2 – 29 Тарасенко (Томас, Миккола)
2:3 – 33 Барбашев (Бозак, Кайру)
2:4 – 35 Фолк (Тарасенко, Парайко)
2:5 – 45 Бучневич (Миккола, О′Райлли)
2:6 – 46 Сканделла (Бучневич, Барбашев)
3:6 – 58 Хенрик (Терри, Гецлаф)
Вратари: Гибсон 31/37 – Хуссо 14/17.
«Вегас» – «Сан-Хосе» – 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, Б 0:1)
0:1 – 12 Гертл (Мегна, Барабанов)
1:1 – 15 Стивенсон (Пьетранжело, Пачиоретти)
2:1 – 28 Пачиоретти (Теодор)
3:1 – 31 Каррье (Руа, Колесар)
3:2 – 39 Бонино (Ньето, Мегна)
4:2 – 47 Руа (Теодор, Карлссон)
4:3 – 58 Бонино
4:4 – 61 Майер (Бернс, Кутюр)
Вратари: Томпсон 25/29 – Раймер 42/46.
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