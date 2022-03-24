«Питтсбург» минимально проиграл «Баффало», «Ванкувер» разобрался с «Колорадо»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Нью-Джерси» – 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
0:1 Сиверсон (Хишир, Братт) 26
1:1 Михеев (Керфут) 33
1:2 Хишир (Хэмилтон, Хьюз) 34
2:2 Марнер (Бантинг, Мэттьюс) 35
3:2 Энгвалл 56
Вратари: Мразек 20/22 – Доус 28/31.
«Баффало» – «Питтсбург» – 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, Б 1:0)
1:0 Томпсон (Самуэльссон) 18
1:1 Кросби (Генцел, Раст) 22
2:1 Гиргенсонс (Окпосо) 36
2:2 Малкин (Раст) 39
3:2 Томпсон (Скиннер, Так) 42
3:3 Летанг (Кросби, Малкин) 56
Вратари: Андерсон 23/26 – Десмит 30/33.
«Колорадо» – «Ванкувер» – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
0:1 Босер (Петтерссон) 42
0:2 Миллер (Гарланд, Пирсон) 44
1:2 Кадри (Ничушкин, Маккиннон) 47
1:3 Хорват (Пирсон, Миллер) 60
Вратари: Кюмпер 24/26 – Галак 32/33.
«Анахайм» – «Чикаго» – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
0:1 Рэддиш (Кэйн, Строум) 11
1:1 Кэррик (Комтуа, Робинсон) 14
1:2 Кэйн (Джонс, Дебринкат) 32
2:2 Кэррик (Зеграс, Хенрик) 54
2:3 Строум (Кэйн, Стиллман) 57
2:4 Дебринкат (Маккейб, Тэйвс) 59
Вратари: Гибсон 24/27 – Ланкинен 27/29.
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