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«Питтсбург» минимально проиграл «Баффало», «Ванкувер» разобрался с «Колорадо»

«Анахайм» не справился с «Чикаго», «Торонто» обыграло «Нью-Джерси»
Хоккей НХЛ
24 марта 07:30
«Питтсбург» минимально проиграл «Баффало», «Ванкувер» разобрался с «Колорадо»
Фото: The Canadian Press

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Нью-Джерси» – 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

0:1 Сиверсон (Хишир, Братт) 26

1:1 Михеев (Керфут) 33

1:2 Хишир (Хэмилтон, Хьюз) 34

2:2 Марнер (Бантинг, Мэттьюс) 35

3:2 Энгвалл 56

Вратари: Мразек 20/22 – Доус 28/31.

«Баффало» – «Питтсбург» – 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, Б 1:0)

1:0 Томпсон (Самуэльссон) 18

1:1 Кросби (Генцел, Раст) 22

2:1 Гиргенсонс (Окпосо) 36

2:2 Малкин (Раст) 39

3:2 Томпсон (Скиннер, Так) 42

3:3 Летанг (Кросби, Малкин) 56

Вратари: Андерсон 23/26 – Десмит 30/33.

«Колорадо» – «Ванкувер» – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

0:1 Босер (Петтерссон) 42

0:2 Миллер (Гарланд, Пирсон) 44

1:2 Кадри (Ничушкин, Маккиннон) 47

1:3 Хорват (Пирсон, Миллер) 60

Вратари: Кюмпер 24/26 – Галак 32/33.

«Анахайм» – «Чикаго» – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

0:1 Рэддиш (Кэйн, Строум) 11

1:1 Кэррик (Комтуа, Робинсон) 14

1:2 Кэйн (Джонс, Дебринкат) 32

2:2 Кэррик (Зеграс, Хенрик) 54

2:3 Строум (Кэйн, Стиллман) 57

2:4 Дебринкат (Маккейб, Тэйвс) 59

Вратари: Гибсон 24/27 – Ланкинен 27/29.

Рене Тер Велде
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