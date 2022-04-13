«Питтсбург» не справился с «Айлендерс», «Вашингтон» «уничтожил» «Филадельфию»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Каролина» – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
1:0 – 22 Миллер (Ватрано, Зибанежад)
1:1 – 34 Свечников (Ахо, Джарвис)
1:2 – 42 Джарвис (Шей, Ахо)
1:3 – 47 Дж.Стаал (Фаст, Шей)
2:3 – 59 Крайдер (Строум, Копп)
2:4 – 60 Ахо (Терявяйнен, Свечников)
Вратари: Шестеркин 21/24 – Андерсен 28/30.
«Бостон» – «Сент-Луис» – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 2 Перрон (Саад, О′Райлли)
1:1 – 2 Бержерон (Форборт, Маршанд)
2:1 – 18 Маклафлин (Клифтон, Хаула)
2:2 – 36 Крюг (Перрон, Шенн)
2:3 – 39 Тарасенко (Бучневич, Томас)
2:4 – 50 Тарасенко (Крюг, Бучневич)
Вратари: Сваймен 26/30 – Хуссо 39/41.
«Флорида» – «Анахайм» – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 8 Терри (Грант, Зеграс)
1:1 – 22 Дюклер (Барков, Верхаг)
1:2 – 38 Грант (Хенрик, Дрисдейл)
2:2 – 51 Дюклер (Жиру, Райнхарт)
3:2 – 64 Юбердо
Вратари: Бобровский 22/24 – Гибсон 52/55.
«Торонто» – «Баффало» – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
0:1 – 8 Окпосо (Далин, Олофссон)
1:1 – 23 Лильегрен (Райлли, В. Нюландер)
1:2 – 30 Томпсон (Йокихарью, Так)
1:3 – 45 Скиннер (Так)
1:4 – 46 Далин (Асплунд, Олофссон)
2:4 – 49 Керфут (Энгвалл, Райлли)
2:5 – 58 Асплунд
Вратари: Кельгрен 23/27 – Андерсон 24/26.
«Вашингтон» – «Филадельфия» – 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)
1:0 – 7 Овечкин (Кузнецов, Шири)
2:0 – 12 Оши (Бэкстрем, Карлсон)
2:1 – 13 ван Римсдайк
3:1 – 14 Фегервары (Хэтэуэй, Дауд)
4:1 – 27 Эллер (Уилсон, Манта)
5:1 – 36 Шири (Овечкин, Кузнецов)
6:1 – 44 Ирвин (Ларссон, Шульц)
7:1 – 47 Эллер (ван Римсдайк, Манта)
8:1 – 53 Хэтэуэй (Ирвин, Шульц)
8:2 – 57 ван Римсдайк (Бринк, Хэйс)
9:2 – 58 Ларссон (Дауд, Шульц)
Вратари: Самсонов 19/21 – М.Джонс 21/27, Харт 7/10.
«Айлендерс» – «Питтсбург» – 5:4 (3:1, 0:2, 1:1, 0:0, Б 1:0)
0:1 – 6 Генцел (Кросби, Ракелль)
1:1 – 10 Паризе (Добсон, Барзэл)
2:1 – 13 Паризе (Пелек, Пажо)
3:1 – 20 Бэйли
3:2 – 24 Хейнен (Бойл, Капанен)
3:3 – 39 Генцел (Руэдел, Ракелль)
4:3 – 43 Бэйли
4:4 – 46 Картер (Кросби, Генцел)
Вратари: Сорокин 43/47 – ДеСмит 33/37.
«Детройт» – «Оттава» – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
0:1 – 20 Уотсон (Жозеф, Норрис)
1:1 – 33 Бертуцци (Рэймонд, Зайдер)
1:2 – 36 Батерсон (Штюцле, дель Зотто)
1:3 – 59 Штюцле (Холден)
1:4 – 60 Штюцле (Уотсон)
Вратари: Грайсс 28/30 – Форсберг 24/25.
«Миннесота» – «Эдмонтон» – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
1:0 – 6 Годро
2:0 – 24 Фиала (Куликов, Болди)
3:0 – 30 Фиала
4:0 – 34 Хартман (Капризов)
5:0 – 44 Хартман (Капризов, Джорди Бенн)
5:1 – 46 Драйзайтль (Хайман, Бэрри)
Вратари: Тэлбот 27/28 – Коскинен 18/23.
«Нэшвилл» – «Сан-Хосе» – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 64 Джохансен (Форсберг, Экхольм)
Вратари: Сарос 25/25 – Кяхкенен 40/41.
«Чикаго» – «Лос-Анджелес» – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
0:1 – 8 Мур (Арвидссон, Дано)
0:2 – 11 Дано (Арвидссон, Рой)
1:2 – 37 Рэддиш (Тэйвс, Курашев)
1:3 – 38 Лизотт (Браун, Иафалло)
1:4 – 46 Спенс (Калиев, Копитар)
2:4 – 57 Кэйн (Курашев, Рэддиш)
2:5 – 59 Лизотт (Эдлер, Браун)
Вратари: Делиа 31/35 – Дж. Куик 18/20.
«Калгари» – «Сиэтл» – 5:3 (1:1, 0:2, 4:0)
0:1 – 15 Донато (Данн, Beniers)
1:1 – 17 Ткачак (Андерссон, Хэнифин)
1:2 – 24 Раск (Линд, Гурде)
1:3 – 38 Ларссон (Донской, Веннберг)
2:3 – 44 Ткачак (Андерссон, Годро)
3:3 – 46 Манджипани (Маккей, Линдхольм)
4:3 – 55 Хэнифин (Баклунд, Стоун)
5:3 – 60 Ткачак (Годро)
Вратари: Маркстрем 12/15, Владарж 7/7 – Дриеджер 26/30.
«Даллас» – «Тампа-Бэй» – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 56 Хинтц (Робертсон, Павелски)
Вратари: Уэджвуд 25/25 – Ан. Василевский 28/29.
«Аризона» – «Нью-Джерси» – 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
1:0 – 2 Бойд (Ричи, Шмалц)
1:1 – 11 Зеттерлунд (Шарангович, Хишир)
1:2 – 26 Баль (Грир, Бастиан)
2:2 – 39 Шмалц (Маччелли, Гостисбеер)
2:3 – 40 Татар (Братт)
2:4 – 40 Боквист (Суббан, Куокканен)
2:5 – 56 Шарангович (Хишир, Зеттерлунд)
2:6 – 58 Шарангович (Хишир, Баль)
Вратари: Веймелка 32/38 – Доус 19/21.
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