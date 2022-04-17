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«Питтсбург» не справился с «Бостоном», «Калгари» «уничтожил» «Аризону»

«Эдмонтон» «всухую» обыграл «Вегас», «Тампа-Бэй» разгромила «Виннипег»
Хоккей НХЛ
09:00
«Питтсбург» не справился с «Бостоном», «Калгари» «уничтожил» «Аризону»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Питтсбург» – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

1:0 – 2 Фредерик (Смит)

2:0 – 3 Хаула (Райлли)

2:1 – 26 Хейнен (Макгинн, Блюгерс)

Вратари: Сваймен 23/24 – ДеСмит 27/29.

«Нэшвилл» – «Чикаго» – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

1:0 – 4 Толванен (Глэсс, Томазино)

1:1 – 8 Кэйн (Дебринкат, Строум)

1:2 – 26 Кубалик (Райхел, Маккейб)

2:2 – 26 Йоси (Форсберг, Джохансен)

3:2 – 40 Дюшен (Форсберг, Гранлунд)

4:2 – 44 Гранлунд (Фаббро, Экхольм)

4:3 – 55 Стиллман (Дебринкат, Кэйн)

Вратари: Сарос 28/31 – Ланкинен 30/34.

«Рейнджерс» – «Детройт» – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 14 Зибанежад (Крайдер, Панарин)

2:0 – 24 Ватрано (Фокс, Зибанежад)

3:0 – 45 Лафреньер (Хитил, Гудроу)

4:0 – 55 Лафреньер (Гудроу, Немет)

Вратари: Шестеркин 20/20 – Грайсс 33/37.

«Сент-Луис» – «Миннесота» – 6:5 (1:0, 3:1, 1:4, 1:0)

1:0 – 14 Барбашев (Шенн, Уокер)

1:1 – 22 Хартман (Капризов)

2:1 – 24 Тарасенко (Бучневич, Парайко)

3:1 – 27 Перрон (Крюг, Шенн)

4:1 – 34 Саад (Сканделла, О′Райлли)

4:2 – 44 Хартман (Голигоски, Зукарелло-Асен)

4:3 – 45 Годро (Болди, Фиала)

5:3 – 50 Бучневич (Парайко, Томас)

5:4 – 55 Фолиньо (Брудин, Хартман)

5:5 – 56 Капризов (Зукарелло-Асен)

6:5 – 62 Шенн (Фолк, Бучневич)

Вратари: Хуссо 31/36 – Тэлбот 24/30.

«Эдмонтон» – «Вегас» – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

1:0 – 17 Рассел (Маклауд, Кэссиан)

2:0 – 42 Сиси (Кэйн, Нерс)

3:0 – 46 Фогеле

4:0 – 56 Нюджент-Хопкинс (Райан)

Вратари: Майк Смит 39/39 – Томпсон 32/36.

«Тампа-Бэй» – «Виннипег» – 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)

0:1 – 2 Штястны (Коннор, Элерс)

1:1 – 7 Киллорн (Хедман, Стэмкос)

1:2 – 14 Коннор (Дюбуа)

2:2 – 19 Бельмар (Хедман, Рутта)

2:3 – 28 Моррисси (Эпплтон, Лаури)

2:4 – 30 Уилер (Тонинато, Пионк)

3:4 – 34 Пол (Кучеров)

4:4 – 39 Кучеров (Пол, Хедман)

5:4 – 44 Стэмкос (Палат)

6:4 – 47 Кучеров (Хедман)

7:4 – 52 Сергачев (Кучеров, Чернак)

Вратари: Б.Эллиотт 14/18 – Хеллибак 25/32, Комри 5/5.

«Оттава» – «Торонто» – 4:5 (2:0, 1:3, 1:1, 0:1)

1:0 – 15 Штюцле (дель Зотто, Ткачак)

2:0 – 16 дель Зотто (Норрис, Браун)

2:1 – 23 Клиффорд (Джиордано, Холл)

3:1 – 31 Гэмбрелл (Бреннстрем, Уотсон)

3:2 – 32 Бантинг (Джиордано)

3:3 – 39 Марнер (Броди)

4:3 – 47 Штюцле

4:4 – 51 Марнер (Мэттьюс, Бантинг)

4:5 – 64 Джиордано (Таварес, В. Нюландер)

Вратари: Форсберг 36/41 – Кельгрен 25/29.

«Монреаль» – «Вашингтон» – 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)

0:1 – 13 Дауд (Манта, Орлов)

1:1 – 22 Эванс (Савар, Дворак)

1:2 – 29 Манта (Орлов, Эллер)

1:3 – 29 Манта (Эллер)

2:3 – 29 Пелинг (Хоффман, Петри)

2:4 – 36 Овечкин (Кузнецов)

3:4 – 43 Пелинг (Романов, Питлик)

3:5 – 44 Хэтэуэй (Ларссон, Дауд)

3:6 – 45 Орлов (Манта)

3:7 – 50 Шульц (Юханссон, Орлов)

4:7 – 55 Сузуки (Петри)

4:8 – 57 Оши (Карлсон, Кузнецов)

Вратари: Монтембо 33/41 – Ванечек 28/32.

«Баффало» – «Филадельфия» – 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

0:1 – 2 Фараби (Йэндл, Бринк)

0:2 – 4 Типпет

1:2 – 24 Окпосо (Йокихарью, Кребс)

2:2 – 29 Далин (Олофссон, Скиннер)

2:3 – 35 Конекны (Сэнхайм, Кэйтс)

3:3 – 36 Хиностроза (Фицджеральд, Гиргенсонс)

4:3 – 39 Томпсон (Далин, Миттлстадт)

Вратари: Андерсон 18/21 – М.Джонс 25/29.

«Даллас» – «Сан-Хосе» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 – 6 Сегин (Сутер, Бенн)

2:0 – 34 Раффль (Линделль, Гленденинг)

2:1 – 40 Майер (Ферраро, Меркли)

Вратари: Эттинджер 23/24 – Кяхкенен 24/26.

«Колорадо» – «Каролина» – 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)

1:0 – 7 Комфер (Бураковски, Ньюхук)

2:0 – 11 Маккиннон (Рантанен, Ничушкин)

3:0 – 22 Комфер (Тэйвс, Бураковски)

4:0 – 23 Майерс (Мэнсон, О'Коннор)

4:1 – 24 Дж.Стаал (Пеши, Шей)

4:2 – 29 Дж.Стаал (Слэвин, Нидеррайтер)

5:2 – 32 Ньюхук (Обе-Кубел)

5:3 – 34 Ахо (Джарвис, Мартинук)

6:3 – 45 Рантанен (Ничушкин)

6:4 – 47 Свечников (Деанджело, Терявяйнен)

7:4 – 52 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен)

Вратари: Кюмпер 29/33 – Андерсен 26/33, Раанта 4/4.

«Калгари» – «Аризона» – 9:1 (0:1, 6:0, 3:0)

0:1 – 2 Ричи (Макбэйн, Бигл)

1:1 – 22 Манджипани (Задоров)

2:1 – 22 Дюбе

3:1 – 23 Ткачак (Ружичка, Годро)

4:1 – 24 Дюбе

5:1 – 36 Колман (Манджипани, Баклунд)

6:1 – 40 Линдхольм (Ткачак, Задоров)

7:1 – 43 Годро (Линдхольм, Хэнифин)

8:1 – 46 Ткачак (Годро, Линдхольм)

9:1 – 50 Годро (Ткачак, Линдхольм)

Вратари: Маркстрем 25/26 – Сятери 24/31, Веймелка 8/10.

«Сиэтл» – «Нью-Джерси» – 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, Б 1:0)

0:1 – 4 Братт (Маклауд, Юнссон)

1:1 – 11 Борген (Кульман, Раск)

1:2 – 17 Боквист (Куокканен, Заха)

2:2 – 36 Соуси (Гурде, Макканн)

3:2 – 37 Бенирс (Данн, Макканн)

3:3 – 45 Сиверсон (Бастиан, Маклауд)

Вратари: Грубауэр 23/26 – Доус 23/26.

«Лос-Анджелес» – «Коламбус» – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

1:0 – 2 Браун (Лизотт)

2:0 – 8 Дано (Мур, Арвидссон)

2:1 – 22 Курали (Нюквист, Мейер)

Вратари: Дж. Куик 21/22 – Мерзликин 36/38.

Рене Тер Велде
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