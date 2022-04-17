«Питтсбург» не справился с «Бостоном», «Калгари» «уничтожил» «Аризону»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Питтсбург» – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 – 2 Фредерик (Смит)
2:0 – 3 Хаула (Райлли)
2:1 – 26 Хейнен (Макгинн, Блюгерс)
Вратари: Сваймен 23/24 – ДеСмит 27/29.
«Нэшвилл» – «Чикаго» – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
1:0 – 4 Толванен (Глэсс, Томазино)
1:1 – 8 Кэйн (Дебринкат, Строум)
1:2 – 26 Кубалик (Райхел, Маккейб)
2:2 – 26 Йоси (Форсберг, Джохансен)
3:2 – 40 Дюшен (Форсберг, Гранлунд)
4:2 – 44 Гранлунд (Фаббро, Экхольм)
4:3 – 55 Стиллман (Дебринкат, Кэйн)
Вратари: Сарос 28/31 – Ланкинен 30/34.
«Рейнджерс» – «Детройт» – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 14 Зибанежад (Крайдер, Панарин)
2:0 – 24 Ватрано (Фокс, Зибанежад)
3:0 – 45 Лафреньер (Хитил, Гудроу)
4:0 – 55 Лафреньер (Гудроу, Немет)
Вратари: Шестеркин 20/20 – Грайсс 33/37.
«Сент-Луис» – «Миннесота» – 6:5 (1:0, 3:1, 1:4, 1:0)
1:0 – 14 Барбашев (Шенн, Уокер)
1:1 – 22 Хартман (Капризов)
2:1 – 24 Тарасенко (Бучневич, Парайко)
3:1 – 27 Перрон (Крюг, Шенн)
4:1 – 34 Саад (Сканделла, О′Райлли)
4:2 – 44 Хартман (Голигоски, Зукарелло-Асен)
4:3 – 45 Годро (Болди, Фиала)
5:3 – 50 Бучневич (Парайко, Томас)
5:4 – 55 Фолиньо (Брудин, Хартман)
5:5 – 56 Капризов (Зукарелло-Асен)
6:5 – 62 Шенн (Фолк, Бучневич)
Вратари: Хуссо 31/36 – Тэлбот 24/30.
«Эдмонтон» – «Вегас» – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
1:0 – 17 Рассел (Маклауд, Кэссиан)
2:0 – 42 Сиси (Кэйн, Нерс)
3:0 – 46 Фогеле
4:0 – 56 Нюджент-Хопкинс (Райан)
Вратари: Майк Смит 39/39 – Томпсон 32/36.
«Тампа-Бэй» – «Виннипег» – 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)
0:1 – 2 Штястны (Коннор, Элерс)
1:1 – 7 Киллорн (Хедман, Стэмкос)
1:2 – 14 Коннор (Дюбуа)
2:2 – 19 Бельмар (Хедман, Рутта)
2:3 – 28 Моррисси (Эпплтон, Лаури)
2:4 – 30 Уилер (Тонинато, Пионк)
3:4 – 34 Пол (Кучеров)
4:4 – 39 Кучеров (Пол, Хедман)
5:4 – 44 Стэмкос (Палат)
6:4 – 47 Кучеров (Хедман)
7:4 – 52 Сергачев (Кучеров, Чернак)
Вратари: Б.Эллиотт 14/18 – Хеллибак 25/32, Комри 5/5.
«Оттава» – «Торонто» – 4:5 (2:0, 1:3, 1:1, 0:1)
1:0 – 15 Штюцле (дель Зотто, Ткачак)
2:0 – 16 дель Зотто (Норрис, Браун)
2:1 – 23 Клиффорд (Джиордано, Холл)
3:1 – 31 Гэмбрелл (Бреннстрем, Уотсон)
3:2 – 32 Бантинг (Джиордано)
3:3 – 39 Марнер (Броди)
4:3 – 47 Штюцле
4:4 – 51 Марнер (Мэттьюс, Бантинг)
4:5 – 64 Джиордано (Таварес, В. Нюландер)
Вратари: Форсберг 36/41 – Кельгрен 25/29.
«Монреаль» – «Вашингтон» – 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)
0:1 – 13 Дауд (Манта, Орлов)
1:1 – 22 Эванс (Савар, Дворак)
1:2 – 29 Манта (Орлов, Эллер)
1:3 – 29 Манта (Эллер)
2:3 – 29 Пелинг (Хоффман, Петри)
2:4 – 36 Овечкин (Кузнецов)
3:4 – 43 Пелинг (Романов, Питлик)
3:5 – 44 Хэтэуэй (Ларссон, Дауд)
3:6 – 45 Орлов (Манта)
3:7 – 50 Шульц (Юханссон, Орлов)
4:7 – 55 Сузуки (Петри)
4:8 – 57 Оши (Карлсон, Кузнецов)
Вратари: Монтембо 33/41 – Ванечек 28/32.
«Баффало» – «Филадельфия» – 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)
0:1 – 2 Фараби (Йэндл, Бринк)
0:2 – 4 Типпет
1:2 – 24 Окпосо (Йокихарью, Кребс)
2:2 – 29 Далин (Олофссон, Скиннер)
2:3 – 35 Конекны (Сэнхайм, Кэйтс)
3:3 – 36 Хиностроза (Фицджеральд, Гиргенсонс)
4:3 – 39 Томпсон (Далин, Миттлстадт)
Вратари: Андерсон 18/21 – М.Джонс 25/29.
«Даллас» – «Сан-Хосе» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 – 6 Сегин (Сутер, Бенн)
2:0 – 34 Раффль (Линделль, Гленденинг)
2:1 – 40 Майер (Ферраро, Меркли)
Вратари: Эттинджер 23/24 – Кяхкенен 24/26.
«Колорадо» – «Каролина» – 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)
1:0 – 7 Комфер (Бураковски, Ньюхук)
2:0 – 11 Маккиннон (Рантанен, Ничушкин)
3:0 – 22 Комфер (Тэйвс, Бураковски)
4:0 – 23 Майерс (Мэнсон, О'Коннор)
4:1 – 24 Дж.Стаал (Пеши, Шей)
4:2 – 29 Дж.Стаал (Слэвин, Нидеррайтер)
5:2 – 32 Ньюхук (Обе-Кубел)
5:3 – 34 Ахо (Джарвис, Мартинук)
6:3 – 45 Рантанен (Ничушкин)
6:4 – 47 Свечников (Деанджело, Терявяйнен)
7:4 – 52 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен)
Вратари: Кюмпер 29/33 – Андерсен 26/33, Раанта 4/4.
«Калгари» – «Аризона» – 9:1 (0:1, 6:0, 3:0)
0:1 – 2 Ричи (Макбэйн, Бигл)
1:1 – 22 Манджипани (Задоров)
2:1 – 22 Дюбе
3:1 – 23 Ткачак (Ружичка, Годро)
4:1 – 24 Дюбе
5:1 – 36 Колман (Манджипани, Баклунд)
6:1 – 40 Линдхольм (Ткачак, Задоров)
7:1 – 43 Годро (Линдхольм, Хэнифин)
8:1 – 46 Ткачак (Годро, Линдхольм)
9:1 – 50 Годро (Ткачак, Линдхольм)
Вратари: Маркстрем 25/26 – Сятери 24/31, Веймелка 8/10.
«Сиэтл» – «Нью-Джерси» – 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, Б 1:0)
0:1 – 4 Братт (Маклауд, Юнссон)
1:1 – 11 Борген (Кульман, Раск)
1:2 – 17 Боквист (Куокканен, Заха)
2:2 – 36 Соуси (Гурде, Макканн)
3:2 – 37 Бенирс (Данн, Макканн)
3:3 – 45 Сиверсон (Бастиан, Маклауд)
Вратари: Грубауэр 23/26 – Доус 23/26.
«Лос-Анджелес» – «Коламбус» – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 – 2 Браун (Лизотт)
2:0 – 8 Дано (Мур, Арвидссон)
2:1 – 22 Курали (Нюквист, Мейер)
Вратари: Дж. Куик 21/22 – Мерзликин 36/38.
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