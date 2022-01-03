«Питтсбург» обыграл «Сан-Хосе» в матче с тринадцатью шайбами, «Виннипег» отыгрался с 0:2 против «Вегаса»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт Ред Уингз» – «Бостон Брюинз» 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Шайбы:
1:0 Бертуцци (Декайзер, Ларкин), 11:28
1:1 Бержерон (Смит, Маршан), 14:47
1:2 Хаула, 27:37
1:3 Макэвой (Холл, Койл), 45:59
1:4 Фредерик (Райлли, Носек), 47:55
1:5 Носек (Стин, Макэвой), 50:40
Вратари: Неделькович - Свэйман
«Питтсбург Пингвинз» – «Сан-Хосе Шаркс» 8:5 (6:1, 0:1, 2:3)
Шайбы:
1:0 Родригес (Петтерссон, Хайнен), 01:03
2:0 Гюнцель (Раст, Кросби), 03:12
3:0 Родригес (Хайнен, Симон), 04:11
4:0 Раст (Летанг, Дюмулин), 06:09
4:1 Барабанов (Майер, Власик), 15:33
5:1 Бьорквист (Зогорна, Лафферти), 16:29
6:1 Раст (Марино, Петтерссон), 19:32
6:2 Бёрнс (Бонино, Грегор), 34:27, ГБ
6:3 Нието (Миддлтон, Кольяно), 40:20
6:4 Карлссон (Майер, Миддлтон), 43:01
6:5 Кутюр (Майер), 44:09
7:5 Родригес (Летанг, Раст), 57:59, ГБ
8:5 Раст (Кросби, Летанг), 59:49, ПВ
Вратари: Десмит - Раймер (Савченко, 20:00)
«Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс» 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Шайбы:
0:1 Кэррик (Шаттенкирк, Терри), 01:55
0:2 Фаулер (Комтуа, Шаттенкирк), 23:22, ГБ
1:2 Тэйвз, 31:47, ГБ
2:2 Ландеског (Маккиннон, Макар), 43:19, ГБ
3:2 О'Коннор (Маккиннон, Рантанен), 58:49
4:2 Рантанен (Маккиннон), 59:28, ПВ
Вратари: Кемпер – Гибсон
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 Зибанежад (Фокс, Крайдер), 07:44, ГБ
2:0 Зибанежад (Фокс, Крайдер), 12:37, ГБ
3:0 Строум (Гудроу), 14:53
4:0 Зибанежад (Крайдер), 36:53
Вратари: Шестёркин – Василевски
«Чикаго Блэкхокс» – «Калгари Флэймз» 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).
Шайбы:
1:0 Дебринкэт (Кейн, Боргстрем), 09:41.
1:1 Ткачук (Годро, Хэнифин), 13:13.
1:2 Линдхольм (Монахан, Годро), 29:08.
1:3 Льюис (Коулман, Андерссон), 37:46.
1:4 Чюлингтон (Лучич), 58:05.
1:5 Годро (Ткачук, Баклунд), 58:34.
Вратари: Седерблом – Маркстрем
«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Джерси Дэвилз» 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Шарангович (Хьюз, Суббан), 07:15
0:2 Сиверсон (Мерсер, Куокканен), 08:29
1:2 Карлсон (Сгарбосса, Орлов), 19:13
1:3 Хишир (Сиверсон, Зигенталер), 20:22
2:3 Дауд (Хэтэуэй, Ван Римсдайк), 53:22
3:3 Шири (Эллер), 56:13
3:4 Хишир (Хьюз), 62:56
Вратари: Самсонов – Блэквуд
«Вегас» – «Виннипег» 4:5 (2:0, 0:2, 2:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 Амадио (Уайтклауд, Колесар) 13:05
2:0 Дадонов (Хауден, Амадио) 16:59
2:1 Харкинс (Диллон) 22:19
2:2 Рейхель () 22:39
2:3 Штястны (Демело, Моррисси) 42:28
2:4 Копп (Шайфли, Коннор) 44:16 ГБ
3:4 Янмарк-Нюлен (Макнэбб, Уайтклауд) 55:37
4:4 Янмарк-Нюлен (Теодор, Руа) 59:51
4:5 Коннор (Моррисси) 62:39
Вратари: Броссуа – Хеллибак
Комментарии 0