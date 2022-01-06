Глава НХЛ признался, что более 20 лет убеждает МОК перенести хоккей на летнюю Олимпиаду
«Питтсбург» забросил пять шайб в ворота «Сент-Луиса»
«Эдмонтон» на выезде был повержен «Торонто»
«Торонто» – «Эдмонтон» / Фото - thederrickНХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Эдмонтон» 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
1:0 Таварес (Нюландер, Керфут) 04:25
1:1 Перлини (Севьюр, Туррис) 09:58
1:2 Драйзайтль (Ямамото, Фегеле) 11:12
2:2 Броди (Нюландер, Мэттьюс) 19:32
3:2 Михеев 51:25 ГБ
4:2 Керфут 59:45 ПВ
Вратари: Дж.Кэмпбелл – Майк Смит
«Питтсбург» – «Сент-Луис» 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)
0:1 Шенн (Тарасенко) 20:20 ГБ
0:2 Кайру (Тарасенко, Фолк) 28:45
1:2 Раст (Родригес, Летанг) 33:30
1:3 Парэйко (Шенн, Перунович) 33:49
2:3 Раст (Кросби, Гюнцель) 35:46
3:3 Кросби (Гюнцель, Марино) 52:23
4:3 Родригес (Летанг, Раст) 52:35 ГБ
5:3 Макгинн (Блюгерс) 58:21
Вратари: ДеСмит, Джерри – Биннингтон