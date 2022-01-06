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02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз 5:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс 1:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
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18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
02:30 Питтсбург Пингвинс - Сент-Луис Блюз 5:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
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02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован

«Питтсбург» забросил пять шайб в ворота «Сент-Луиса»

«Эдмонтон» на выезде был повержен «Торонто»
Хоккей НХЛ
07:15
«Питтсбург» забросил пять шайб в ворота «Сент-Луиса»
«Торонто» – «Эдмонтон» / Фото - thederrick
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Эдмонтон» 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
 
1:0 Таварес (Нюландер, Керфут) 04:25

1:1 Перлини (Севьюр, Туррис) 09:58

1:2 Драйзайтль (Ямамото, Фегеле) 11:12

2:2 Броди (Нюландер, Мэттьюс) 19:32

3:2 Михеев 51:25 ГБ

4:2 Керфут 59:45 ПВ

Вратари: Дж.Кэмпбелл  – Майк Смит 


«Питтсбург» – «Сент-Луис» 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)
 
0:1 Шенн (Тарасенко) 20:20 ГБ

0:2 Кайру (Тарасенко, Фолк) 28:45

1:2 Раст (Родригес, Летанг) 33:30

1:3 Парэйко (Шенн, Перунович) 33:49

2:3 Раст (Кросби, Гюнцель) 35:46

3:3 Кросби (Гюнцель, Марино) 52:23

4:3 Родригес (Летанг, Раст) 52:35 ГБ

5:3 Макгинн (Блюгерс) 58:21

Вратари: ДеСмит, Джерри – Биннингтон
 
Владимир Кириченко
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