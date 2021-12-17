«Вегас» разгромил «Аризону»,«Виннипег» уверенно обыграл «Нью-Джерси»
Пол Морис ушел с поста главного тренера «Виннипега» после семи лет работы
Наставника временно заменит Дэйв Лаури
Пол Морис / фото - Getty Images
Главный тренер «Виннипега» Пол Морис после семи лет работы в команде подал в отставку, сообщает пресс-служба «Джетс».
54-летний специалист проинформировал руководство «Виннипега» о своем решении и получил одобрение.
Временно заменит Мориса на посту Дэйв Лаури. На текущем сезоне «Виннипег» занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 31 очко (11 побед) в 28 матчах.
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