Полгородник: «После игры чувствовал себя уставшим, но гордым за свою команду»

Вратарь «Белого Барса» – о минимальном поражении «Донбассу»

Фото: пресс-служба Суперлиги

Вратарь «Белого Барса» Василий Полгородник в интервью клубной пресс-службе прокомментировал минимальное поражение от «Донбасса» (0:1) в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Ты стал лучшим игроком команды по версии Instat, отразив 40 бросков по воротам. Как удается сохранять холоднокровие и не опускать руки во время такого напора?

Сохранять хладнокровие и спокойствие для вратаря – это важный аспект во время таких игр, так как нужно вселять уверенность команде и держать счет минимальным на сколько это возможно, а когда все выкладываются на максимум, то мыслей чтобы опустить руки не возникает ни у кого!

Как чувствовал себя после игры?

После игры чувствовал себя уставшим, но гордым за свою команду, да, где-то не реализовали свой момент, но все бились до конца, и показали хорошую игру, за что им спасибо и конечно болельщикам!

Такие матчи предают тебе уверенности на следующие игры?

Такие матчи дают много опыта, который нужно закреплять и работать дальше, чтобы эта уверенность присутствовала на каждом матче.

Завтра, 26 декабря, «Белый Барс» сыграет против СК «Сокол». Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+. Начало – в 13:00.