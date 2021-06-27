Польское издание сообщило, что ряд украинских клубов заинтересованы в участии в международной лиге

Соревнования рассчитаны на 9 местных и 9 иностранных клубов

фото - The Carrilon

Польская хоккейная лига с сезона 2022/23 может стать международной. В турнире будут принимать участие 9 польских команд и 9 коллективов, приглашенных из соседних стран.

Издание Hokej.net сообщило, что в участии заинтересованы ряд украинских и литовских клубов, а также чешский «Торакс» из Порубы. Источник приводит слова президента Польского хоккейного союза Мирослава Минкина.

«Мы открыты для команд из других стран, но их доля не может превышать 50 процентов от общего числа клубов в чемпионате. Лимиты, которые будут применяться для польских клубов, будут распространены на иностранные команды и местных хоккеистов. В этом ничего нового нет».

Украинский волейбольный клуб со следующего года будет выступать в чемпионате Польши.

Напомним, «Донбас» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.