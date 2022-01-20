Полуфинал Лиги чемпионов «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара» перенесен в третий раз

В финской команде коронавирус

Таппара / фото - ХЛЧ

Пресс-служба Лиги чемпионов на своем официальном сайте сообщила, что полуфинал между «Ред Булл Мюнхен» и «Таппарой» вновь перенесен.

25-го января команды должны были разыграть путевку в финал турнира, запланированного на 1-е марта 2022 года. Но в финской клубе был найден случай заражения коронавирусом и вся команда отправилась на карантин.

Стоит отметить, что это третий перенос полуфинала между «Ред Буллом» и «Таппарой». Изначально игры команд должны были пройти 4 и 11 января, но из-за коронавируса в стане немецкого коллектива были отменены. Потом ХЛЧ заявила, что судьба путевки финал решиться в одном матче, вместо двух, который и должен был пройти как раз 25-го января. Новую дату полуфинала объявят позже.

Напомним, в финал Лиги чемпионов ранее пробился «Рёгле», который переиграл рекордсмена турнира.