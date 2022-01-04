Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара» отменен

Немецкая команда ушла на карантин

Фото: пресс-служба Ред Булл Мюнхен

Пресс-служба Лиги чемпионов сообщила, что первый полуфинальный матч турнира между «Ред Булл Мюнхен» и «Таппарой», который должен был состояться 4 января, отменен.

Немецкие власти поместили мюнхенцев на карантин из-за положительного теста на Covid-19 у одного из членов команды. У него был выявлен новый штамп вируса – Омикрон.

Пока не известно, матч перенесли, или же «Таппара» автоматически выйдет в финал турнира.

Напомним, во втором полуфинале сыграют «Регле» и «Фрелунда». Их встречу смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+. Начало – в 21:25.