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02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
03:00 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
03:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
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Посещаемость матчей МЧМ-2022 не будет ограничена

На мировой форум в Канаде была продана большая часть билетов

Хоккей МЧМ-2022
09:43
Посещаемость матчей МЧМ-2022 не будет ограничена
МЧМ-2022 / Фото - nextworldjuniors.com
Организаторы МЧМ-2022, который состоится канадских городах – Эдмонтоне и Ред-Дире, не намерены ограничивать количество болельщиков на матчах турнира. Об этом в интервью cbc.ca сообщил вице-президент Хоккейной ассоциации Канады Дин Макинтош.

«Мы каждый день находимся на связи с властями провинции Альберта и местными органами здравоохранения. Они анализируют ситуацию в других провинциях. Мы проводим обсуждения, но на данный момент у нас нет планов по сокращению вместимости арен. Мы работаем по плану, согласно которому турнир пройдет при полных трибунах».


По словам Макинтоша, на мировой форум было продано около 90% билетов.

Отметим, что все команды уже прибыли для участия в турнире, они были помещены на карантин. Перед отъездом в Канаду каждый хоккеист и член персонала должны были сдать по 2 теста, которые показали бы отрицательный результат.

Также они проверяются на коронавирус каждый день после прибытия. Игрокам с отрицательными результатами тестов будет позволено выйти на лед в субботу, когда начнутся контрольные матчи перед турниром.

Напомним, МЧМ-2022 пройдет с 26 декабря по 5 января. 

Накануне стал известен состав молодежной сборной США.
Владимир Кириченко
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