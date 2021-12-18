По стопам Гретцки, Кросби и Макдэвида. На МЧМ-2022 за сборную Канады сыграет 16-летний вундеркинд
Посещаемость матчей МЧМ-2022 не будет ограничена
На мировой форум в Канаде была продана большая часть билетов
МЧМ-2022 / Фото - nextworldjuniors.comОрганизаторы МЧМ-2022, который состоится канадских городах – Эдмонтоне и Ред-Дире, не намерены ограничивать количество болельщиков на матчах турнира. Об этом в интервью cbc.ca сообщил вице-президент Хоккейной ассоциации Канады Дин Макинтош.
«Мы каждый день находимся на связи с властями провинции Альберта и местными органами здравоохранения. Они анализируют ситуацию в других провинциях. Мы проводим обсуждения, но на данный момент у нас нет планов по сокращению вместимости арен. Мы работаем по плану, согласно которому турнир пройдет при полных трибунах».
По словам Макинтоша, на мировой форум было продано около 90% билетов.
Отметим, что все команды уже прибыли для участия в турнире, они были помещены на карантин. Перед отъездом в Канаду каждый хоккеист и член персонала должны были сдать по 2 теста, которые показали бы отрицательный результат.
Также они проверяются на коронавирус каждый день после прибытия. Игрокам с отрицательными результатами тестов будет позволено выйти на лед в субботу, когда начнутся контрольные матчи перед турниром.
Напомним, МЧМ-2022 пройдет с 26 декабря по 5 января.
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